Vier jaar cel geëist na schietpartij in Haagse kapperszaak

De schietpartij was bij een kapsalon op de Rijswijkseweg in Den Haag | Foto: District8

Tegen een man uit Den Haag is vier jaar cel geëist voor betrokkenheid bij een schietpartij in een kapsalon. Die was afgelopen zomer op de Rijswijkseweg in Den Haag. Het 25-jarige Haagse slachtoffer overleefde de schietpartij. De schutter is nog altijd voortvluchtig, maar de man die hem hielp - Serkan L. - moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden.

L. had naar eigen zeggen geen idee dat het zó uit de hand zou lopen. Volgens hem kreeg hij van een vriend een lift naar huis. Ook een andere man en een kennis reden mee. Die laatstgenoemde vroeg hem of hij het slachtoffer bij de kapper wilde roepen. 'Dat was op honderd meter van mijn huis. Dus dat vond ik geen probleem. Hij zei dat hij het goed wilde maken met zijn zwager.'

Maar het slachtoffer reageerde anders dan L. had verwacht. 'Hij schold me voor van alles uit. Voor ik het wist, waren we aan het duwen en trekken. Daarbij heb ik hem ook geslagen', bekende hij. Daarna kwamen de onbekende man en de kennis naar binnen. 'Het werd steeds heftiger.' Volgens L. had hij geen idee dat zijn kennis een vuurwapen bij zich had. 'Ik schrok me dood. Ik dacht: dit loopt uit de hand, hier wil ik niks mee te maken hebben.'

Geld

Terwijl L. naar buiten ging en wegliep, werd er meerdere keren op het slachtoffer geschoten. Die werd onder meer geraakt in zijn buik en hand. Volgens de advocaat van het slachtoffer zal diens leven nooit meer hetzelfde worden. L: 'Ik heb dit nooit gewild. Ik vind het zo naar voor die jongen.'

De schutter en het slachtoffer hadden mogelijk ruzie over geld. Maar Serkan L. zegt hier niets van te weten. Ondanks dat de verdachte niet zelf heeft geschoten, vindt de officier van justitie wel dat hij een rol in het schietincident heeft gespeeld. Volgens haar heeft L. het slachtoffer in een hoek gedreven waardoor het voor de schutter makkelijker was om te schieten. 'Ze mogen van geluk spreken dat het slachtoffer het heeft overleefd.'

Geen idee

De advocaat pleit voor een voorwaardelijke straf. Volgens hem wist L. niet dat verhouding tussen de zwagers zo op scherp stond. Dat hij het slachtoffer vastpakte was uit reflex.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.