Leidse studentenverenigingen toch open om te studeren

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft besloten dat studentenverenigingen in Leiden hun leden op de vereniging een studieplek aan mogen bieden. Dit uiteraard als ze zich aan de coronaregels houden. Na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van afgelopen dinsdag was onduidelijk of dit mocht.

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat verenigingsgebouwen dicht moeten voor mensen boven de 18 jaar. Woensdag maakte het kabinet een uitzondering voor bibliotheken en buurthuizen. Verenigingen kregen te horen dat dit misschien ook voor hen geldt. Nu heeft in ieder geval de veiligheidsregio Hollands Midden groen licht gegeven.

Op straat zijn de studenten er blij mee. 'Als je met andere studenten zit, dan helpt dat. Zien studeren, doet studeren', betoogt een mannelijke student. Een meisje vult aan: 'Ik woon in een huis met zeventien mensen, én ik heb ADHD. Dan is het soms wel moeilijk om je te concentreren, zeker nu iedereen thuis is.'

Vijftien plekken

Bij de Leidse studentenvereniging SSR hebben ze een paar dagen in onzekerheid gezeten of ze nu wel of niet open mochten. 'Tuurlijk houden we ons hier aan alle coronaregels', zegt de praeses van SSR Marretje Oomen. In het pand aan de Hogewoerd zijn in drie verschillende ruimtes vijftien tafels geplaatst, allemaal op gepaste afstand van elkaar.

'We merken de laatste tijd dat mensen hier graag komen. Het is niet super druk, want de tentamenperiode is net voorbij. Maar de hele dag zijn er wel mensen aan het studeren', vertelt Marretje. 'En het is nog gezellig ook. Alle verenigingsactiviteiten zijn verder natuurlijk stilgevallen. Zo zie je af en toe nog eens wat leden. Dat is wel gezellig.'