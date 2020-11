'Je moet een beetje gek zijn om met die kleine kraaltjes te werken'

Overal waar je kijkt in het atelier van Floor zie je kraaltjes. In alle kleuren en maten, dozen, zakjes en tubes. Floor is kralenkunstenares en doet voor de tweede keer mee aan de internationale wedstrijd The Battle of the Beadsmith (de wedstrijd van de kralensmid red.).

Het stuk - een kralensjaal - dat Floor voor de wedstrijd instuurde, is geïnspireerd op de herfst. 'Het werk dat ik nu gemaakt heb, is gemaakt van 505 individuele componenten. En in ieder component zitten 200 kralen. Dus dat betekent', Floor rekent even, 'dat er meer dan 100.000 kralen inzitten. En die zijn allemaal één voor één met de hand aan naald en draad geregen.'

Eeuwige roem

'De wedstrijd wordt georganiseerd door een Amerikaan, Steven Weiss, die zichzelf The Beadsmith noemt', vertelt Floor. Deelnemers krijgen twee maanden de tijd om hun werk te maken. Mensen uit de hele wereld doen mee. 'De afgelopen ronde moest ik tegen iemand uit Peru battelen.'

Deelnemers maken in die periode een groot werk. 'Meestal iets wat draagbaar is, er zijn veel halssieraden. Ik heb ook iemand gezien die een hoed heeft gemaakt.' Het is een wedstrijd waar de deelnemers vooral veel lol in moeten hebben, want de winnaar gaat niet met een gevulde zak geld naar huis. 'De winnaar krijgt eeuwige roem', lacht Floor.

Kilometer aan draad

Floor somt op wat ze verder allemaal voor haar sjaal heeft gebruikt. 'Ik denk dat ik sowieso wel een stuk of tien naalden heb versleten. Ik denk dat ik een kilometer aan draad heb gebruikt. Er zitten meer dan 50 kleuren en meer dan 200 uur werk in.'

Inzending Battle of the Beadsmith | Foto: Floor Kaspers

Hoe zijn haar verwachtingen voor deze wedstrijd? 'Sowieso moest ik wennen aan het feit dat het een wedstrijd is. Het is een jurywedstrijd, dus het gaat er niet om wie de meeste vriendjes heeft. Maar het voelde raar zo beoordeeld te worden. Tot ik bij de laatste acht zat, toen vond ik het wel leuk', zegt ze lacherig. 'Ik zit nu in de tweede ronde, en ik heb goede hoop dat het niet mijn laatste battle is.'

Tips voor beginners

Wil je zelf tijdens deze lockdown ook aan de slag met kralenwerk? Floor heeft nog wel tips voor je. 'Er staat heel veel op YouTube, maar begin met een makkelijke steek zoals het Peyote-steekje. Dat is lekker rechttoe, rechtaan en dan heb je wel redelijk snel door of je dit nou leuk vindt. Naald, draad, kraaltje, kraaltje', voegt ze er droog aan toe. 'Op het moment dat je denkt: "Oh, dit is wel leuk!" Dan is mijn advies om snel wat beter draad, betere kralen en een fijne naald te kopen.'

