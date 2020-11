Alternatief voor verboden groepslessen in sportschool: 'Dit is fantastisch'

'Dit is een concept dat we vrijwel meteen na de persconferentie bedacht hebben', vertelt Jacco Helmink van Max Health Club. 'Ik geef geen groepsles, maar heb verschillende trainingsschema's gemaakt waar leden zelf uit kunnen kiezen. We zijn nu begonnen met een groepje van vijf, omdat het een test is. Het is voor mensen echt een uitlaatklep om hier naartoe te komen.'

En dat beamen de mensen die zich in het zweet werken op de fiets. 'Het is heerlijk. Een zware rit, maar wel lekker. Ik was verrast, maar ben blij dat het kan.' Helmink vervolgt: 'Een ambtenaar die bij de overheid werkt, zit altijd op donderdag in mijn les. Hij zit al zes maanden thuis te werken. Hij vertelde me dat hij zo blij is dat hij gewoon kan sporten.'

Zwembad open voor leden

De leden van de sportschool kunnen ook gebruik maken van het zwembad. 'Publiek toegankelijke zwembaden zijn gesloten. Wij zijn een besloten ledenclub. We hebben een bad waarin leden één baan kunnen boeken voor een half uur. Je ligt met maximaal vier mensen in het bad. Ruimte genoeg', zegt Helmink.

'We hebben het bij de gemeente voorgelegd. Zij weten het soms ook niet zo goed. Wij zijn niet publiek toegankelijk, dus in dat kader hebben we ervoor gekozen om dit gewoon voort te zetten.'