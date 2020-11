Oud-wethouders tegen nieuw stadhuis: 'Financiële strop die zijn weerga niet kent'

Voormalig wethouders Dick Jense en Wim Dijkhuizen roepen de gemeente Rijswijk op om te stoppen met de verhuizing van het gemeentehuis naar de Generaal Spoorlaan. De verbouwing van het voormalig stadhuis wordt bijna zeven miljoen euro duurder dan begroot. 'Het is een volstrekt onverantwoord avontuur dat maar op één manier kan eindigen: in een financiële strop die zijn weerga niet kent', zo schrijven de oud-wethouders aan het gemeentebestuur.

De gemeenteraad van Rijswijk stemt dinsdag over het plan van de gemeente om door te gaan met de verhuizing van het stadhuis. Het plan om een nieuw Huis van de Stad was al goedgekeurd, maar tijdens de verbouwing werd asbest in de kelder ontdekt. De kosten om dit weg te halen blijken op bijna zeven miljoen euro uit te komen.

Het college van burgemeester en wethouders in Rijswijk willen ondanks de hogere kosten doorgaan met de verbouwing. 'We zijn financieel gunstiger af door te verhuizen', zo betoogde wethouder Bjorn Lugthart. De twee wethouders vrezen dat de kosten nog verder op zullen lopen. 'Wij beschikken over informatie dat de kosten zullen blijven toenemen', zo betogen zij.

Gesjoemeld met cijfers

'Het uit de jaren zestig daterende pand is vergeven van asbest en kent meer geldverslindende valkuilen', zo vervolgen Jense en Dijkhuizen. 'Zo is er geen benodigde parkeergarage begroot. Op basis van de voorliggende gegevens schatten wij dat het Huis van de Stad uiteindelijk ruim zeventig miljoen euro gaat kosten.'

De twee oud-wethouders geloven niet dat de verhuizing naar de Generaal Spoorlaan goedkoper is. 'Er wordt gesjoemeld met de cijfers in het voordeel van de optie Huis van de Stad en in het nadeel van de optie Hoogvoorde, de locatie waar het gemeentehuis thans is gevestigd. Die cijfers zijn zelfs voor een externe accountant onduidelijk gebleken en dienen openbaar te worden.'

Verwerpelijke gang van zaken

Het stadsbestuur is niet onder de indruk van de brief. 'Het college vindt dit een verwerpelijke gang van zaken', zo laat een woordvoerder weten. 'De brandbrief is een herhaling van hetgeen de oud-wethouders vaker beweerd hebben en wat alle keren door het college is weerlegd. Hun bewering over 'toenemende kosten', 'geldverslindende valkuilen op bouwkundig gebied' en 'gesjoemel met cijfers' wordt op geen enkele manier onderbouwd, ondanks veelvuldig verzoek van het college om bewijzen voor hun beweringen.'

De voormalig wethouders roepen de gemeenteraad op niet in te stemmen met de plannen van het college. Zij wijzen hierbij ook naar de financiële positie van de gemeente en de coronacrisis. 'In deze roerige tijden van een pandemie met zware, economische tegenslagen betekent doorgaan met dit project het binnenzwemmen van een financiële fuik. Een volstrekt onverantwoord avontuur dat maar op een manier kan eindigen: in een financiële strop die zijn weerga niet kent en die de bevolking van Rijswijk zal treffen.'

Trumpiaanse praktijken

Volgens de briefschrijvers legt de gemeente alle kritiek naast zich neer. 'Elk kritisch geluid en belangrijke informatie die het raadsbesluit omtrent Huis van de Stad negatief kan beïnvloeden, valt onder een geheimhoudingsplicht. De inwoners van Rijswijk wordt nu informatie onthouden. Wij roepen het college op om volledige transparantie over cijfers en berekeningen te bieden.'

De gemeente is van mening dat ze openheid van zaken hebben gegeven, en betogen juist dat de twee oud-wethouders niet open zijn. 'Als zij inderdaad – zoals zij beweren – over relevante informatie beschikken zijn zij verplicht om dit openbaar te maken', zo laat een woordvoerder weten. 'Tot op heden is dit niet gebeurd en lijkt hier dus sprake te zijn van smaad, 'fake news' en 'Trumpiaanse' praktijken.'

