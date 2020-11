Populair in coronatijd: leger vrijwilligers ploegt door Leids oorlogsarchief

Het blijkt een populaire bezigheid te zijn in corona-tijd: het digitaliseren van dag- en nachtrapporten van de Leidse politie tussen 1940 en 1945. Bijna honderdtwintig mensen gaven gehoor aan een oproep van Erfgoed Leiden om de handgeschreven rapporten door te nemen. Het doornemen van de rapporten gaat veel sneller dan verwacht. In ruim twee weken is heel 1940 al klaar, terwijl de verwachting was dat daar twee maanden voor nodig zouden zijn.

'Het grappige is dat mensen dit leuk vinden', zegt Ariela Netiv van Erfgoed Leiden. 'Want je gaat zelf van uur tot uur die oorlog volgen. En in een tijd waarin je door corona toch niet zoveel kan doen, is het een leuke hobby.'

Netiv trekt in het archief een politiedossier uit 1941 uit de kast. 'Hier is bijvoorbeeld een verhaal van een stel minderjarige meisjes, die door de politie worden gevonden in een stal op de Korte Mare, waar ze het erg gezellig hadden met een stel Duitsers. Die meiden worden opgepakt en terug naar Noordwijk gebracht, waar ze ook nog gecontroleerd moeten worden op geslachtsziekten. Dus er gebeurde van alles.'

Tastbare geschiedenis

Eén van de vrijwilligers is Michiel De Jonge (52) uit Leiden. Inmiddels heeft hij al een stuk vijftig rapporten doorgenomen. 'Je ziet zeker een verschuiving', zegt hij. 'In januari 1940 zie je dat er bijvoorbeeld veel mensen door het ijs zakken. Maar we zijn nu 1941 en dan kom je steeds meer meldingen tegen van verzet tegen de Duitsers.'

De Jonge, die geen enkele ervaring met archiveren had, heeft inmiddels een uur of zestig aan het digitaliseren van de rapporten besteed. 'Wij wonen aan het Pieterskerkhof en het oude politiebureau is pakweg honderdvijftig meter verderop. En alles gebeurde op plekken die je kent, het is heel tastbaar. Ik vind dat wel interessant.'

Completer beeld krijgen

Erfgoed Leiden hoopt met het digitaliseren van de dag- en nachtrapporten een completer beeld te krijgen van Leiden in oorlogstijd. Netiv: 'De grote gebeurtenissen, zoals de Jodenvervolging kennen we wel, maar de toegevoegde is dat we straks verhalen digitaal kunnen verbinden aan gegevens die uit andere plaatsen komen.'