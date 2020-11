Werkstraf en rijontzegging geëist tegen vrachtwagenchauffeur die 82-jarige fietser doodreed

Hij had goed in zijn spiegels gekeken, maar toch zag vrachtwagenchauffeur Dennis de B. (25) uit Den Bosch een 82-jarige fietser over het hoofd. Zonder dat hij het doorhad reed hij het slachtoffer aan op een kruising in Den Haag, met een dodelijke afloop als gevolg. Tegen de verdachte werd donderdag in de rechtbank een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een rijontzegging van 18 maanden geëist.

Zoals elke donderdag fietste het 82-jarige slachtoffer uit Den Haag naar de antiek- en boekenmarkt. Zo ook die bewuste 15 maart 2018. Maar bij het oversteken van de Laan van Meerdervoort ging het gruwelijk mis. Vrachtwagenchauffeur De B. zag hem over het hoofd toen hij rechtsaf de Anna Paulownastraat in wilde slaan. Het slachtoffer viel van zijn fiets en zat bekneld onder de wagen. Hij overleed ter plekke.

De B. stond voor het stoplicht te wachtten voordat hij af mocht slaan. Naast hem stonden meerdere fietsers. Hij merkte een aantal van hen op, maar heeft naar eigen zeggen het slachtoffer niet gezien. De eerste twee fietsers liet hij voor gaan, maar de oudere man zag hij over het hoofd. 'Ik denk dat hij met me meereed waardoor hij in mijn dode hoek zat.'

Zicht op camera belemmerd

In eerste instantie had hij niet door dat hij het slachtoffer aanreed. Pas bij het horen van een schreeuw drukte hij op de rem. 'Ik denk dat het pech is geweest. Elke chauffeur die in de stad rijdt, heeft weleens te maken met ongelukken.' Dat hij op dat moment met een vriend aan het telefoneren was, heeft er volgens hem niets mee te maken.

Zijn mobiel lag tijdens het gesprek in de houder van het beeldscherm van de frontcamera van de vrachtwagen. Dat hierdoor een deel van het scherm werd belemmerd door zijn telefoon maakte volgens hem niet uit. De B. noemt de frontcamera een 'levensgevaarlijk systeem'. 'Je ziet niet meer wat er om je heen gebeurt. Ik houd liever het overzicht.' Waarop de rechter reageert dat hij met diezelfde camera het slachtoffer had kunnen opmerken. 'Ik zie daarmee wat er aan de voorkant gebeurt, maar niet aan de zijkant', zegt De B.

'Weinig geleerd'

De officier van justitie neemt het de verdachte kwalijk dat hij aan het telefoneren was tijdens het rijden. 'Hoewel handsfree bellen niet strafbaar is, zorgt het er wel voor dat je minder aandacht hebt voor de weg.' Ook meent hij dat De B. weinig heeft geleerd van het ongeval. Een aantal maanden later werd hij bekeurd, omdat hij een telefoon aan zijn oor had. 'Ik zie niet in wat de verdachte in zijn rijgedrag heeft veranderd.' Volgens zijn advocaat is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De uitspraak is over twee weken.