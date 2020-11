Verdachte van autobranden in Leidschendam blijft langer vast

De 26-jarige verdachte die maandag is aangehouden voor de reeks autobranden in Leidschendam, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens de politie wordt de man ervan verdacht een aantal van de autobranden in Leidschendam te hebben gesticht.

Sinds 4 april zijn er 33 auto's in brand gevlogen. De politie onderzoekt nog of de aangehouden Leidschendammer verantwoordelijk is voor alle branden. De politie benadrukt dat het onderzoek nog verder gaat.

Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg is blij met de arrestatie, liet hij maandag weten. 'Voor de slachtoffers van de autobranden, maar ook voor alle ongeruste inwoners waarvan er sommige zelfs 's avonds bang waren op straat, is dit goed nieuws. Brandstichting is onacceptabel. Dit is een goed resultaat in het lopende onderzoek.'

Hieronder zie je een lijst met alle autobranden in de gemeente Leidschendam-Voorburg sinds 4 april.