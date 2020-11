Wereldhit van Delftse band Tee Set moet herleven op kale muur

'Ma belle amie, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea.' Die tekst uit het beroemde lied van de Delftse band Tee Set uit 1969 moet binnenkort te lezen zijn op de muur van een pand op de hoek van de Warmoezierstraat en de Buitenwatersloot in Delft. Als eerbetoon, zegt initiatiefnemer Harry van Adrichem: 'Wij noemen Tee Set historisch erfgoed.'

De band wordt in 1965 opgericht door frontman Peter Tetteroo, Gerard Romeyn, Polle Eduard, Carry Janssen en Robbie Plazier. In de jaren daarna wisselt de samenstelling van de band geregeld, maar worden ze ook steeds beroemder, ook in het buitenland. 'Ze waren verschrikkelijk populair en bekend. Ze hebben overal gespeeld, over heel de wereld. Zuid-Afrika, Australië, Japan, prijzen gewonnen in Turkije…', vertelt Van Adrichem in het programma West Komt Thuis op Radio West.

De grootste hit komt in 1969 uit: 'Ma belle amie'. Tijdens een optreden in de Verenigde Staten staat Michael Jackson als jongste lid van de Jackson Five bij Tee-Set in het voorprogramma. Het nummer stijgt naar de vijfde plaats op de Amerikaanse hitlijst. In Nederland krijgt Tee Set een gouden plaat.

'Aandenken is verdiend'

'We vinden wel dat de Tee Set een mooi aandenken verdient', zegt Van Adrichem. De eerste regels van 'Ma belle amie' moeten op de muur van een pand in het Westerkwartier komen. 'Peter Tetteroo is geboren en getogen in de Warmoezierstraat, dus dat lijkt me een hele mooie locatie.'

Maar er is geld nodig, en daarom is Van Adrichem samen met Aad Sosef een crowdfundingsactie begonnen. 'We willen naar de 5.250 euro. Als we een redelijk bedrag binnen hebben, dan sponsort de gemeente Delft ons aardig mee', vertelt de inititatiefnemer.

Grote foto

Naast de tekst op de muur willen Van Adrichem en Sosef een grote foto met alle oorspronkelijke bandleden plaatsen op een elektriciteitshuisje op het Hugo de Grootplein. 'Misschien kunnen we dat nog eens het Peter Tetterooplein noemen.'

Wie iets wil doneren, kan dat via deze link doen.