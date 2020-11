Celstraf geëist voor verkrachting Leidse studenten: 'Hij ging als een roofdier op pad'

De verdachte zou op 26 oktober in Leiden een meisje hebben betast en op 6 november en 4 december twee slachtoffers met geweld hebben gevingerd. Dat wordt ten laste gelegd als verkrachting. 'Alle slachtoffers waren studenten, onderweg van een feestje naar huis, hadden gedronken en werden verrast', zei de officier van justitie.

Volgens A. heeft hij de meisjes wel benaderd, een arm om ze heen geslagen en aangeraakt op hun billen, maar is hij niet verder gegaan. A. gaf aan dat hij 's nachts vaker door de stad fietste op zoek naar contact met mannen en vrouwen. Uit informatie van zijn telefoon zou blijken dat hij nacht na nacht urenlang door de stad fietste.

Geweld

Twee slachtoffers hebben verklaard dat A. zich met geweld aan hen heeft vergrepen. Het laatste slachtoffer werd op 4 december in de Doelensteeg een nis in getrokken en kreeg een hand over haar mond. 'Maak geen geluid, schreeuw niet, er gaan dingen gebeuren en dat is prima. Laat je gaan, je kan niets meer doen', zou A. gezegd hebben terwijl het slachtoffer om hulp schreeuwde.

Ook het slachtoffer van 6 november zegt dat ze met geweld misbruikt is in een speeltuin in de Hekkensteeg. Ze belde na het misbruik de politie. 'Ik zag dat ze emotioneel van streek was', verklaarde een agent. Ook vertelde ze dat ze was aangerand: 'Ik ben tegen de grond geduwd en gehouden. Hij heeft zijn hand in mijn vagina geduwd.'

Aanranding

Een derde slachtoffer werd eind oktober 's nacht benaderd bij haar huis. Toen het meisje de deur van haar huis niet open kreeg, zou hij haar hebben geholpen. Daarna zou hij haar hebben aangerand op een bankje. Ook zou A. gevraagd hebben: 'Wat voor cupmaat heb je?'

Daarnaast zou hij een foto van haar gemaakt hebben, die is later gevonden op zijn telefoon. Het slachtoffer vluchtte uiteindelijk op haar fiets naar het station. Ze deed pas in december aangifte nadat ze had gehoord van de andere voorvallen.

DNA

In twee gevallen werd DNA gevonden, waarvan de kans groot is dat het van A. is, op het lichaam, de onderbroek en de broek van de slachtoffers. A. kon geen verklaring geven voor de sporen. 'Ik vind dat het niet mijn DNA is', zei hij. Op de telefoon van A. zijn foto's gevonden waarop de blote borst van een van de slachtoffers te zien zou zijn.

Daarnaast zijn er honderden andere foto's gevonden op zijn telefoon, onder andere van vrouwenbillen. Gevraagd naar de herkomst van de foto's had A. geen antwoord. Ook werden gegevens gevonden van leden van de sportschool waar hij werkte. De politie onderzocht ook de betrokkenheid van A. bij twee andere incidenten, maar daarvoor werd geen bewijs gevonden.

Informatieavonden

De gemeente organiseerde naar aanleiding van de aanrandingen een aantal informatieavonden. Burgemeester Henri Lenferink sprak destijds tegen dat er sprake was van een serieverkrachter.

