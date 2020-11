GGD Hollands Midden: 'Aansturing coronabestrijding zou anders moeten'

'Wij kijken 's avonds ook naar de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge om te horen wat er verandert in het beleid, maar de volgende dag moeten wij daarop acteren', zegt Van Berkel. 'Dat is best pittig want vooral bij het callcenter komen dan vragen waar we ons nauwelijks op hebben kunnen voorbereiden.'

In een paar maanden stampte de GGD Hollands Midden een organisatie uit de grond waar nu driehonderd mensen werken. Zij voeren beleid uit en moeten dat ook uitleggen aan mensen die bellen om informatie. Zeker als er nieuwe maatregelen worden afgekondigd wordt het druk. Het RIVM communiceert de laatste veranderingen in beleid en eventueel ook veranderde richtlijnen. Maar alles gaat op het allerlaatste moment. Medewerkers van de GGD worden niet vooraf geïnformeerd over veranderd beleid.

Centrale aansturing

'Wij kunnen normaal gesproken maatwerk leveren in de gemeenten waar we actief zijn, maar zeker met zo'n wereldwijde pandemie zou je een centrale aansturing willen hebben', zegt Van Berkel. De landelijke GGD-GHOR herkent zich niet in het signaal dat de manager coronabestrijding afgeeft. Een woordvoerder zegt dat de landelijke GGD-GHOR wordt betrokken bij beleid wat de GGD ook daadwerkelijk aangaat. Dus niet als de kapper dichtgaat, maar wel als leraren extra en eerder getest kunnen gaan worden. 'Dat wordt dan direct gecommuniceerd naar de directeuren van de verschillende GGD's.'

De woordvoerder van de landelijke GGD-GHOR zegt ook van mening te zijn dat de huidige organisatie gewoon goed functioneert. 'Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid testen die we dagelijks afnemen en verwerken, dan geeft dat aan dat de organisatie doet wat het moet doen.'

