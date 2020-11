Vrijspraak voor dubbele moord van in Delfgauw gedumpte Colombianen

De man die werd verdacht van de liquidatie van twee Colombianen, waarvan de overblijfselen in Delfgauw in vuilniszakken werden aangetroffen, is vrijdag door de rechter vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf twee weken geleden al toe dat het bewijs tegen de Colombiaanse Juan P. te mager was. De officier van justitie vroeg daarom zelf ook al om vrijspraak.

De vuilniszakken met daarin de in stukken gehakte of gezaagde Colombianen dreven zeven jaar geleden rond in het water langs de N470 in Delfgauw. Het bleek te gaan om de slachtoffers Julian Andres Florez Morales (30) en Jorge Ivan Suarez Leal (42). Ze woonden in Spanje en hadden daar een vrouw en kind. De mannen waren kort voor hun dood naar Nederland gekomen.

Het lijkt erop dat ze betrokken waren bij een drugsdeal met Australiërs. Die zouden de Colombianen twee ton hebben betaald voor 68 kilo cocaïne, maar die drugs nooit hebben ontvangen. Een bespreking over de kwestie op neutraal terrein in Nederland zou daarna uit de hand zijn gelopen. Verdachte Juan P. werd in 2014 in Spanje opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Na een tijdje moest hij worden vrijgelaten, omdat er te weinig bewijs tegen hem was.

Geld naar Colombia

De inmiddels naar Spanje teruggekeerde verdachte Juan P., waar hij woont, zou wel vaker 'klusjes' hebben gedaan voor Australische criminelen met namen als 'The General' en 'Big Black Man' en geld voor hen naar Colombia hebben gebracht. De Australiërs hadden hem ook dit keer ingeschakeld als tussenpersoon. Ze hadden hem op 18 mei 2015 na de mislukte deal een nacht lang rondgereden en ondervraagd, mogelijk gebeurde hetzelfde met de twee mannen die later zijn vermoord.

Twee jaar geleden startte het OM nog een extra onderzoek tegen de verdachte. Dat had geen resultaat, zo bleek twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Het OM moest toen toegeven dat de zaak definitief was stukgelopen. Wel eiste de officier van justitie nog een half jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de drugsdeal. De Spaanse P. woonde de zitting overigens niet bij.

'Gruwelijk'

De rechtbank noemde de liquidatie 'gruwelijk' in het vonnis. 'Duidelijk is dat de verdachte een rol heeft gespeeld in de gebeurtenissen die zijn voorafgegaan aan de situatie die voor de slachtoffers fataal is geworden. Maar niet kan worden vastgesteld dat de verdachte, in wat voor strafrechtelijke vorm dan ook, verantwoordelijk of medeverantwoordelijk is voor wat de slachtoffers is aangedaan.' Zodoende volgde vrijspraak voor de moorden.