Trainers van Scheveningen en Katwijk hebben twijfels over hervatten competitie in januari

De KNVB kwam eerder deze week met een reactie op de aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf 16 oktober wordt er al niet meer in competitieverband gevoetbald. Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag blijkt dat deze maatregelen nog wel tot half december, kort voor de winterstop, van kracht zullen blijven. De KNVB zegt in hun ‘Plan B’ de competitie weer half januari 2021 te willen hervatten. Als ze het seizoen helemaal willen afmaken moet er tot in juni worden doorgespeeld. Maar de trainers John Blok (Scheveningen) en Anthony Correia (Katwijk) zien dat niet zo zitten.

'Is dat wel haalbaar?', vraagt Scheveningen-trainer Blok zich hardop af. 'Een hele competitie betekent dat wij nog dertig wedstrijden moeten spelen. Starten half januari is volgend jaar is in mijn ogen ook wat ambitieus. We hebben dan zo’n twee maanden stilgestaan. Ik hoop dat het kan hoor, maar ik geloof er nog niet zo in.'

Ook Correia van Katwijk heeft zijn twijfels over de plannen van de KNVB. 'Ik had dit scenario al wel een beetje zien aankomen, ik vraag me alleen af of het haalbaar is', zegt hij. 'Normaal gesproken draaien we voor het begin van het seizoen een voorbereiding van zo'n zes weken inclusief oefenwedstrijden. Die tijd is er niet. Aan de andere kant: als we op 16 januari weer moeten voetballen, dan gaan we voetballen. We moeten er dan maar gewoon voor zorgen dat het lukt.'

Spelers krijgen vrijaf

Beide trainers kijken met gemengde gevoelens terug op de afgelopen periode waarin er geen wedstrijden waren en de trainingen moesten worden afgewerkt in groepjes van vier. 'Het is lastig', zegt Blok. 'We hebben redelijk kunnen trainen en de jongen pakken het goed op. Maar je merkt wel dat de spelers ook wel weer eens zin hebben in een positiespel of een partijvorm. Nu we met groepjes van twee moeten trainen, hebben we hebben besloten om de jongens een week vrij te geven, dan krijgen ze allemaal een trainingsprogramma mee.'

Ook de spelers van Katwijk krijgen vrijaf. 'We hebben echt goed en creatief getraind de afgelopen weken. De jongens kwamen twee keer in de week op de club en moesten twee keer thuis trainen. Dat ging prima. Maar trainen met twee personen is wel erg lastig. Dus hebben we besloten om de spelers twee weken vrijaf te geven. Ze krijgen allemaal een hartslagmeter en een trainingsprogramma. Ik denk dat dit de beste beslissing is die we in deze situatie kunnen nemen', vertelt Correia.

