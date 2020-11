Lampjes 'hoogste kerstboom van de Randstad' nu al aan: 'Mensen zoeken een lichtpuntje'

'We zijn altijd vroeg met de kerstversiering, maar dit jaar extra vroeg. In deze tijden zijn mensen toch op zoek naar een lichtpuntje. En dat kan dan nu letterlijk', legt Jill Stokkermans van het hotel uit.

De kunstkerstboom is zeventien meter hoog. 'We hebben research gedaan en tot nu toe zijn we nog geen hogere boom tegengekomen. Misschien is iemand ons inmiddels voorbijgestreefd, maar voor zover wij weten is dit de hoogste (kunst)kerstboom van de Randstad.'

Bekende Nederlanders

Vanwege alle coronamaatregelen moest alles dit jaar anders. Normaal gesproken worden er veel mensen uitgenodigd. Maar nu waren alleen de directieleden aanwezig en de naaste familie van de persoon die de lampjes aan mocht zetten.

Dit jaar was dat de in Lisse geboren Harry Mens. Onder anderen commissaris van de Koning Jaap Smit, de Katwijkse oud-voetballer Dirk Kuijt en de Leidse cabaretier Jochem Myjer gingen Mens voor.

Veel positieve reacties

Stokkermans: 'We hebben alle festiviteiten buiten gedaan. Harry Mens heeft een mooie kerstboodschap afgegeven en daarna de lampen aangezet met een druk op de knop. Toen hebben we vóór acht uur een glaasje glühwein of wijn gedronken. Het was weliswaar in een klein gezelschap, maar nog steeds erg bijzonder.'

Inmiddels heeft het hotel ook al heel veel positieve reacties gekregen. 'Mensen die zeggen hoe gezellig ze het vinden. Op onze Facebookpagina schrijven ze hoe mooi de boom is en hopen dat ze een normale Kerst kunnen vieren. Dat is toch wel heel erg fijn.'

