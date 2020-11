'Hoop dat de hectische week geen invloed heeft op de selectie van ADO'

'Ik denk niet alleen voor mij, maar voor de hele club was het een hectische week', zegt ADO-trainer Aleksandar Rankovic over de afgelopen dagen. In die dagen heeft de clubleiding ingegrepen en assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp uit de staf gezet. 'Ik ben altijd bang of dit soort dingen invloed heeft op mijn groep, ik hoop dat het niet het geval is.'

'Toen ik jonger was, kon ik dit soort dingen moeilijker relativeren. Nu gaat dat beter', vervolgt Rankovic over alle berichten in de media en het wegsturen van twee stafleden. 'Wij zijn allemaal passanten in de voetballerij. Het allerbelangrijkste is de club.'

Of de keuze om Santoni en Hoogendorp weg te sturen de juiste beslissing is, laat Rankovic in het midden. 'Dat soort dingen zijn wel intern besproken, maar ik kan daar niks over zeggen. Dat moet je met de leiding bespreken. Het is nooit leuk om dit mee te maken. Ik heb met Santoni en Hoogendorp goed gewerkt, we hadden een goede relatie als collega’s. Waarom dit nodig was? Het was een besluit van de club. Dat is alles wat ik er over kan zeggen op dit moment.'

Ophef

Rankovic is verbaasd over de ophef, die al na zeven wedstrijden rondom ADO Den Haag is. ‘Ik verbaas mij eigenlijk dat wij dit soort dingen om onze oren krijgen. Wij hebben de jongste ploeg van de eredivisie, een hele nieuwe ploeg, een compleet nieuwe staf. Alles moet vanaf de grond opgebouwd worden. Wij hadden een heel moeilijk programma, met AZ, Vitesse, PSV en Feyenoord. We zijn door in de beker. Natuurlijk moet het spel beter, maar ik verbaas me wel. Het heeft een grote impact op de club. Bij Fortuna, Sparta, Emmen en RKC proef ik dat niet.'

De afgelopen dagen hakken er wel in bij de 42-jarige trainer. 'Wij hebben deze week heel veel meegemaakt. Misschien kan je het zien, maar het neemt ook veel stress met zich mee. Ik heb dat met de spelers besproken. Als je stress ervaart in je werk, betekent dat ook dat je om iets of iemand geeft. Anders ervaar je geen stress. Ik geef om deze spelersgroep, ik geef om deze club. Dus de dingen die gezegd of geschreven worden raken mij wel. Het is niet gezond dat weet ik, maar mensen die geen stress ervaren, gaan niet met passie naar hun werk, zeg ik altijd.'

Vermoedelijke opstelling

'We hebben een paar probleempjes. Bijen is nog even uitgeschakeld, Morrison (enkel) is er niet bij, Besuijen zit niet bij de ploeg. Faye en Pinas zijn onzeker, net als Ratiu. Zuiverloon is nog niet wedstrijdfit. De selectie is niet honderd procent. Het is weer een puzzel.’

Vermoedelijk halen Faye en Pinas de wedstrijd tegen FC Twente wel.

