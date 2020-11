Commerciële teststraat gefrustreerd door GGD: 'Doen hun werk en krijgen trap na'

'Wij steken onze nek uit omdat de overheid gefaald heeft en vervolgens krijgen we van de GGD nog een trap na.' Jeroen Pronk, eigenaar van Corona Sneltest Randstad is boos over de uitspraken van Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden. 'Ze zouden moeten kijken hoe ze met ons samen kunnen werken, in plaats van ons onderuit te halen.'

Pronk heeft twee commerciële teststraten in de regio, één in Nootdorp en één in Katwijk. Hier kunnen mensen een sneltest afnemen, waarmee ze binnen een uur weten of ze besmet zijn met het coronavirus. De Gouw benadrukte vrijdag opnieuw dat de sneltesten niet altijd betrouwbaar zijn. Volgens De Gouw reageert een sneltest minder goed op een beginnende infectie. 'We merken dat mensen de verkeerde conclusies aan een uitslag verbinden. Een sneltest kan je niet helpen om onder een quarantaine uit te komen.'

Volgens Pronk is dit een onjuiste voorstelling van zaken. 'Onze test is net zo betrouwbaar als een PCR-test. Dus of je op een bepaald moment nu een sneltest of een PCR-test af laat nemen, dat maakt niet uit. Het resultaat is hetzelfde. Want het virus heeft nu eenmaal een incubatietijd. Dan maakt het niet uit welke test je af laat nemen.'

Betrouwbaar

De Gouw legt in een reactie uit hoe zijn uitspraak bedoelt. 'Een coronatest zonder dat je klachten hebt, is niet betrouwbaar omdat het virus pas na langere tijd zichtbaar wordt. Daarom kun je geen betrouwbare test afnemen zonder klachten. Mensen krijgen ook alleen maar een PCR-test als ze klachten hebben. Daarom hebben wij nu gewaarschuwd dat dit ook voor sneltesten geldt. Als je een melding krijgt dat je in quarantaine moet omdat je een paar dagen terug met iemand in contact bent geweest, dan kun je die periode niet overslaan door een sneltest te nemen.'

Het is niet voor het eerst dat De Gouw waarschuwt voor de sneltesten. Zo liet de directeur eerder al weten dat niet alle commerciële teststraten de besmettingen goed aanleveren bij de GGD. 'Wij voldoen aan alle eisen en hebben alles tot in de puntjes geregeld. Elke avond gaat het overzicht met mensen die positief hebben getest naar de GGD. Die kunnen dan het bron- en contactonderzoek op zich nemen. Dus eigenlijk doen wij het werk waar de GGD voor is. Maar in plaats van ons hierbij te helpen worden we constant negatief in het nieuws gezet.'

Virus onder controle krijgen

Pronk benadrukt dat hij met zijn bedrijf aan alle regels voldoet. Hij vindt zelfs dat hij zijn zaken beter geregeld heeft dan sommige GGD-teststraten. 'Ik ben zelf wel eens bij een GGD-teststraat in de regio geweest en daar zie ik medewerkers eten in dezelfde ruimte als ze de test afnemen. Dat is bij ons echt uit den boze.'

De ondernemer vertelt dat hij veel geïnvesteerd heeft in de twee teststraten. 'Natuurlijk zit er ook een verdienmodel in, maar voor ons is het belangrijkste dat we met elkaar het virus onder controle krijgen. Dat doe ik met alle liefde, maar we zijn hier wel mee begonnen omdat de overheid gefaald heeft met de introductie van de sneltesten. Nu hebben ze eindelijk de sneltesten zelf ook en gaan ze vanaf volgende week precies dezelfde testen inzetten als die wij gebruiken. Dus dan zijn ze blijkbaar ineens wel goed genoeg.'

Wel degelijk gewaardeerd

Pronk hoopt dan ook dat de GGD's de samenwerking gaan zoeken in plaats van ze steeds in een kwaad daglicht te stellen. 'Bij de teststraten van de GGD is het nu rustig en bij ons is het druk. Iedereen kan hierdoor snel getest worden op het virus. De GGD zou ons dus eigenlijk moeten omarmen en moeten kijken hoe we samen kunnen werken in plaats van steeds een negatief verhaal op te hangen.'

GGD Hollands Midden laat weten dat de commerciële teststraten wel degelijk gewaardeerd worden. 'De resultaten van de teststraten die aan alle voorwaarden voldoen worden door ons gewoon geaccepteerd. Wij waarderen hun inzet omdat zij geholpen hebben met de testen in een periode dat wij te weinig capaciteit in de laboratoria hadden om iedereen te testen. Wij kunnen niet op individuele teststraten ingaan, dat is onze taak niet. Maar er zijn veel partijen die niet met de gevalideerde testen werken of niet de juiste arts in dienst hebben. En dan schromen wij niet om naar buiten te treden.'

