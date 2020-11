Universiteit Leiden gaat uitbreiden met nieuw gebouw in Den Haag

Toenmalig wethouder Boudewijn Revis maakte een jaar geleden bekend dat de helft van het Prins Bernhardviaduct en het Terminalgebouw wordt gesloopt. Daardoor ontstaat ruimte om een nieuwe route aan te leggen op de begane grond, de Campusboulevard.

De opvolger van Revis, Anne Mulder, tekende namens de gemeente Den Haag vrijdag een overeenkomst met de Universiteit Leiden waarin staat dat het de bedoeling is dat die boulevard ook echt gaat worden ontwikkeld. 'Het moet een plek worden waar studenten, medewerkers en inwoners van Den Haag elkaar kunnen ontmoeten', aldus beide partijen.

September 2025

Een nieuw universiteitsgebouw maakt onderdeel uit van die plannen. De bedoeling is dat het gebouw ergens tussen september 2024 en september 2025 wordt geopend, aldus een woordvoerder van de universiteit. 'We willen in het gebouw kennis, onderzoek en onderwijs samenbrengen. Daarbij willen we het gebouw open en toegankelijk maken voor de stad. Dus voor zowel voor studenten, medewerkers, zakelijke professionals als inwoners van de stad. Naast onderwijs en onderzoek beogen we ook ruimte voor publiek debat.'

Volgens de universiteit is de plek ideaal vanwege de goede bereikbaarheid. Maar dat is niet de enige reden om hier uit te breiden. 'Als stad van vrede, recht en veiligheid en door haar grootstedelijk karakter biedt Den Haag veel mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs. Daarbij is Den Haag het politiek en bestuurlijk hart van Nederland en vestigingsplaats van veel internationale organisaties', stelt de vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden, Martijn Ridderbos.

Twintig jaar geleden

De eerste delen van de Universiteit Leiden verhuisden twintig jaar geleden naar Den Haag. In die afgelopen jaren is de Campus uitgegroeid van een paar medewerkers naar een volledige vestiging van de universiteit met meer dan vijfhonderd medewerkers, achttien bachelor- en masteropleidingen en ruim zesduizend studenten. Het idee is dat er de komende jaren nog meer studenten bijkomen.

Wethouder Mulder stelt in een verklaring blij te zijn met die ontwikkeling. 'De universiteit biedt Den Haag een impuls voor de kenniseconomie en voor werkgelegenheid en trekt jonge hoogopgeleiden naar de stad. Zo wordt niet alleen de bedrijvigheid maar ook de levendigheid van het gebied vergroot.'

De partijen benadrukken wel dat het gaat om een ‘intentieovereenkomst’, de plannen moeten de komende jaren nog verder worden uitgewerkt.

