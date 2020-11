Nieuwe Zoetermeerse sporthal Gymworld valt in de smaak bij turners: 'Er komt nieuwe energie los'

Een van de gymnastiekverenigingen die gebruik maakt van de nieuwe sporthal is Pro Patria. Volgens Vincent Vermeulen, hoofdcoach van de turndames bij Pro Patria, is het een hele verbetering vergeleken met hun oude trainingshal. 'De vorige zaal was grotendeels op, ook het materiaal. Het was er een beetje bedompt en best donker', vertelt hij. 'Hier is alles veel ruimtelijker, de akoestiek is beter en er is meer ruimte om te bewegen, ook als coach.'

Gymworld moet dé gymplek worden voor Zoetermeer en van de regio daaromheen. Het moet een plek worden voor zowel de breedte- als de topsport en voor verschillende disciplines van het gymmen, die elkaar moeten gaan versterken.

Nieuwe energie

'In Gymworld kunnen de turners en de turnsters elkaar ontmoeten. De trampolinespringers kunnen de turners en de turnsters ontmoeten. Ze kunnen de dansers ontmoeten en de breedtesporters en kinderen van jonge leeftijd kunnen al kijken naar hun voorbeelden', legt Hans van Zetten, erelid van Pro Patria en turncommentator van NOS Sport, enthousiast uit. 'Kortom, er komt een enorme hoeveelheid energie los.'

Coach Vermeulen is het daarmee eens. 'We hebben nieuwe, frisse toestellen, ambiance en elan', zegt hij. 'Dan komt er weer nieuwe energie in. Dan maken meiden die een beetje tegen stapjes aan zaten te hikken, hier ineens een sprong.'