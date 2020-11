Katwijk roept mensen op niet naar het strand te komen

Met het goede weer van dit weekend op komst, verwacht de gemeente Katwijk dat er mensen naar het strand zullen komen. Daarom doet de kustgemeente een oproep aan de mensen om de komende dagen niet het naar strand of de duinen te gaan. De gemeente wil drukte vermijden in verband met het coronavirus.

Ook buurgemeente Noordwijk neemt alvast een voorschot op het zonnige weekeinde. 'De kust lokt met het mooie najaarsweer', schrijft de gemeente op social media. 'Om drukte in de winkelstraten en op het strand te voorkomen is parkeerplaats Wantveld vanaf zaterdag 7 november om 8:00 uur tot zondag 8 november 18:00 uur afgesloten.

Burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk is duidelijk. 'We sluiten met gepaste tegenzin deze parkeerplaats af. Maar het moet, het aantal coronabesmettingen is te hoog. Het voorkomen van besmettingen heeft nu ieders prioriteit. Blijf thuis!'

Leiden

Ook Leiden waarschuwt haar inwoners. 'Vooral in de Haarlemmerstraat en Donkersteeg en op de markt is het lastig om anderhalvemeter afstand te bewaren', schrijft de gemeente op Facebook. 'Blijf dus thuis als het niet echt nodig is om weg te gaan.'

Mochten mensen onverhoopt toch de voorraad willen bijvullen dan hoopt de gemeente dat ze dat alleen doen. 'Als je dan gaat: plan je bezoek voor 13:00 uur of na 16:00 uur'. Of zoek een winkelstraat waar het rustiger is of zoek een winkelcentrum buiten de binnenstad op.'

LEES OOK: Strandhuisjes Kijkduin blijven nog vijf jaar: 'Blij dat mensen hier kunnen genieten'