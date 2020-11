Lachgasgebruiker scheurt slingerend over A4

Zes personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Wateringen een coronaboete gekregen. Drie van hen kregen daarnaast ook een rij-ontzegging omdat ze lachgas hadden gebruikt, meldt de politie. Dat begon allemaal met een dollemansrit over de A4.

De politie kreeg meerdere meldingen van asociaal rijgedrag op de A4, vertelt een politiewoordvoerder. Een automobilist zou slingerend en met hoge snelheid over de snelweg hebben gereden. Even later werd de auto gevonden op een industrieterrein, langs de Naaldwijkseweg in Wateringen.

Daar hingen zes personen rond - waaronder de veroorzaker van het asociale rijgedrag - die lachgas aan het gebruiken waren. De bestuurder kreeg samen met twee andere aanwezige automobilisten een rij-ontzegging voor het gebruik van lachgas.

Coronaboete

Ook kregen de zes aanwezigen een coronaboete, omdat ze met meer dan twee personen bij elkaar op straat stonden. Bij het industrieterrein vond de politie ook een garagebox vol flessen lachgas. 'Maar dat kunnen we niet zomaar in beslag nemen', aldus een woordvoerder van de politie. Het in bezit hebben van lachgas is namelijk niet verboden.

