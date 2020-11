ADO Den Haag 'terug' in de wedstrijd na eigen doelpunt FC Twente: 1-2

De wedstrijd tussen ADO en FC Twente volg je integraal via 89.3 Radio West en via dit liveblog.

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Twente: 1-2 (0-1)

0-1 Menig

0-2 Danilo

1-2 Pleguezuelo (eigen doelpunt)

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu (66. Catic), Van Ewijk, Del Fabro, Pinas, Kemper; Elmkies (58. Bourard), Rigo, Philipp (58. Goossens); Karelis (66. Ould-Chikh), Arweiler (75. Kramer)

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Roemeratoe; Cerny, Bosch, Menig; Danilo

Gele kaarten: Oosterwolde (FC Twente)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Dieperink

----------------------------------

76. Eigen doelpunt

Een eigen goal zorgt ervoor dat het 1-2 is in het Cars Jeans Stadion. Via Pleguezuelo verdwijnt de bal in eigen doel.

75. Wissel

Kramer lost Arweiler af.

66. Weer dubbele wissel ADO

Opnieuw een dubbele wissel bij ADO. Ould-Chikh en Catic voor Karelis en Ratiu.

64. Grote kans

FC Twente dicht bij de 0-3. Een vrije trap van Danilo belandt bijna in het doel, maar Koopmans voorkomt dat.

59. Doelpunt FC Twente

Koopmans kan niet bij een fraai schot van Danilo. De speler van FC Twente maakt er 0-2 van.

58. Wissels ADO

Dubbele wissel bij ADO Den Haag. Philipp en Elmkies gaan eruit en Goossens en Bourard komen binnen de lijnen.

49. VAR-moment

De VAR kijkt naar een mogelijke handsbal in het zestienmetergebied. Geen overtreding, is het oordeel. Dus geen strafschop voor ADO.

46. Tweede helft begonnen

De bal rolt weer in het Cars Jeans Stadion. Tweede helft bij ADO - FC Twente is begonnen.

45+1. Pauze

Rust in Den Haag. ADO gaat met een 0-1 achterstand de rust in.

41. Doelpunt FC Twente

FC Twente komt vlak voor rust op voorsprong. Mening maakt de openingstreffer.

27. Geen kracht

Philipp schiet vanaf de rand van de zestien meter, maar de poging mist kracht.

23. Naast

Een kansje van FC Twente. Menig schiet een bal naast het doel van Koopmans.

16. Schot ADO

Arweiler met een poging op doel. De Duitse spits schiet voorlangs.

2. Paal

Zo! Een vrije doortocht voor Menig. Hij schiet van een behoorlijke afstand op de paal. Een gevaarlijk moment zo vroeg in de wedstrijd.

1. Aftrap

Er wordt gevoetbald in het Cars Jeans Stadion. Het duel tussen ADO Den Haag en FC Twente is begonnen.

Voor de wedstrijd

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Ilay Elmkies en Nikos Karelis maken bij ADO Den Haag hun debuut in de basis.

Voor de wedstrijd - Cijfers

ADO haalde uit de laatste drie duels slechts één punt en staat vijftiende in de eredivisie. FC Twente verloor pas één keer en bezet de zesde plek op de ranglijst.

Van de 37 eredivisieontmoetingen in Den Haag won Twente er veertien en ADO twaalf. In april 2013 eisten de Enschedeërs voor het laatst de punten op: 1-3. ADO bleef de laatste zes keer ongeslagen.

Voor de wedstrijd - Ophef

ADO-coach Rankovic is verbaasd over de ophef, die al na zeven wedstrijden rondom ADO Den Haag is. ‘Ik verbaas mij eigenlijk dat wij dit soort dingen om onze oren krijgen. Wij hebben de jongste ploeg van de eredivisie, een hele nieuwe ploeg, een compleet nieuwe staf. Alles moet vanaf de grond opgebouwd worden.'

'Wij hadden een heel moeilijk programma, met AZ, Vitesse, PSV en Feyenoord. We zijn door in de beker. Natuurlijk moet het spel beter, maar ik verbaas me wel. Het heeft een grote impact op de club. Bij Fortuna, Sparta, Emmen en RKC proef ik dat niet.'

Voor de wedstrijd - Hectische week

'Ik denk niet alleen voor mij, maar voor de hele club was het een hectische week', zegt ADO-trainer Aleksandar Rankovic over de afgelopen dagen. In die dagen heeft de clubleiding ingegrepen en assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp uit de staf gezet. 'Ik ben altijd bang of dit soort dingen invloed heeft op mijn groep, ik hoop dat het niet het geval is.'

Of de keuze om Santoni en Hoogendorp weg te sturen de juiste beslissing is, laat Rankovic in het midden. 'Dat soort dingen zijn wel intern besproken, maar ik kan daar niks over zeggen. Dat moet je met de leiding bespreken. Het is nooit leuk om dit mee te maken. Ik heb met Santoni en Hoogendorp goed gewerkt, we hadden een goede relatie als collega’s. Waarom dit nodig was? Het was een besluit van de club. Dat is alles wat ik er over kan zeggen op dit moment.'