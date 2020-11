Zoontje tegen Zuiverloon: 'Alleen goede voetballers staan toch op YouTube?'

Afgelopen week werd Gianni Zuiverloon gepresenteerd bij ADO Den Haag. De 33-jarige verdediger speelde tussen 2013 en 2016 zeventig eredivisiewedstrijden voor de Hagenaars. Daarna verkaste de rechtsback naar Cultural Leonesa (tweede niveau Spanje), om vervolgens uit te komen op het hoogste niveau van India voor Delhi Dynamos en Kerala Blasters.

'Ik heb altijd tegen mijn zoontje gezegd dat ik zal bewijzen dat ik nog steeds goed kan voetballen en dat ik nog steeds mee kan op het hoogste niveau van Nederland', vertelt Zuiverloon. 'Dat is nu gelukt. Ik moet nog wel goed presteren, maar ik ben er in ieder geval. Dat is het belangrijkste. De blik in zijn ogen toen ik het vertelde, is voor mij voldoende.'

Kramer en Zwinkels

Terugkeren als profvoetballer naar Nederland. Zuiverloon zegt dat dat, óók in India, altijd zijn doel is geweest. Toch hapte ADO deze zomer niet meteen toe toen de oud-speler van Feyenoord, RKC Waalwijk, SC Heerenveen, West Brom Albian (Engeland), Ipswich Town (Engeland) en Real Mallorca (Spanje) zich meldde bij de residentie.

'Ik heb geduld gehad', antwoordt Zuiverloon. 'Als je uit India komt, zijn mensen je vergeten. De meesten wisten nog wel wat mijn kwaliteiten waren, maar hadden geen idee of die er nog zijn. Daarom kwam het heel goed uit dat ik kon meetrainen met het Onder 21 jaar-team van ADO, om daar fit te worden en blijven.'

Bij ADO is Zuiverloon herenigd met Michiel Kramer en Robert Zwinkels. Alle andere spelers van weleer zijn vertrokken. 'Ik ben fysiek sterker dan toen. Dat komt door mijn leeftijd, maar ik heb de afgelopen tijd ook veel in de sportschool gezeten.'

Eerste speelminuten op 28 november?

Zuiverloon wil zijn ervaring als speler en mens inzetten om het team beter te maken. 'Ik wil proberen er een geheel van te maken en te helpen bij de ontwikkeling van spelers', aldus de geboren Rotterdammer, die in 2008 met Jong Oranje uitkwam op de Olympische Spelen in het Chinese Peking. 'Maar dat kan alleen als je het zelf op het veld laat zien, dan wordt het sneller aangenomen. Dus ik moet eerst zelf presteren op het veld en daarna hopen dat ik echt iets kan toevoegen aan het team.'

Gianni Zuiverloon in 2016 in het shirt van ADO Den Haag | Foto: Soccrates Images

Bij de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen op zaterdag 28 november hoopt Zuiverloon voor het eerst in actie te komen voor de ploeg van trainer Ruud Brood. 'Misschien lukt eerder ook. Ik heb vijf à zes weken meegetraind met Onder 21. Ik voel me bijna trainingsfit, daarna gaat het erom om wedstrijdfit te worden. Gelukkig voor mij is er nu een interlandperiode. Dat valt precies goed.'

