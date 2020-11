Vogelgriep nu ook vastgesteld in regio: 'Niet spannender maken dan het is'

Nu het vogelgriepvirus is vastgesteld, neemt de vogelopvang extra maatregelen. Zo gaat de deur op slot voor bezoekers en moeten de vogels in quarantaine. Ook het personeel neemt extra veiligheidsmaatregelen. Alle vogels in de opvang moeten 14 dagen in quarantaine en worden dus ook niet uitgezet.

'Vooral vanuit de noordelijke provincies van het land krijgen we al een week of twee berichten binnen van vogels die zijn overleden door het vogelgriepvirus. Dat is nu ook bij ons het geval', zegt Van der Burg.

Landelijke ophokplicht, 'maar dit jaar niet erger dan anders'

In oktober kwam er al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Die is nog steeds van kracht. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Dat het dit jaar erger lijkt dan andere jaren met het vogelgriepvirus, is volgens de coördinator van de vogelopvang alleen maar in de beleving. 'Het wordt wel wat spannender gemaakt dan het is. Het is zo dat het gerapporteerde aantal dode vogels nu hoger ligt dan andere jaren, maar je moet ook kijken naar andere factoren, bijvoorbeeld hoeveel levende vogels er zijn. Dan gaat het dus om het percentage van de vogels die ziek worden en sterven door de vogelgriep.'

Turkse tortels in quarantaine in de vogelopvang van Dierenambulance Leiden | Foto: Stefan van der Burg

Nog niet bij andere opvangcentra

In onze regio kwam het nog niet voor dat vogels positief werden getest. De wildopvang Delft en omstreken laat weten wel een aantal vogels te hebben getest. Deze vogels hebben 'verdachte symptonen', maar de testuitslagen zijn nog niet binnen. De vogelopvang in Delft is extra alert.

Bij vogelopvang de Wulp in Den Haag, waar ook vogels vanuit Westland heen worden gebracht, zijn voor zover bekend nog geen vogels besmet met het vogelgriepvirus, maar ze zijn er nu wel extra alert op. 'Particulieren leveren gewonde of zieke vogels voor de voordeur af. Als er dan symptomen zijn, weten we in ieder geval zeker dat ze niet met andere vogels in de opvang in aanraking zijn geweest. De voorzorgsmaatregelen zijn dus nog strenger dan ze al waren vanwege corona’, laat de vogelopvang weten.

Jaarlijks een vogelgriep

Omdat de gans die in Leiden werd binnengebracht kenmerken vertoonde die leken op vogelgriep, was de vogelopvang verplicht een officiële melding daarvan te maken. 'Ieder jaar is er vogelgriep, dus er is dit jaar niks nieuws onder de zon. Dat het er nu meer zijn, kan dus ook bijvoorbeeld ook liggen aan het feit dat er misschien meer jonge vogels zijn die de zomer zijn doorgekomen.'

Coördinator Van der Burg werkt sinds anderhalf jaar voor de Leidse vogelopvang, maar heeft nu voor het eerst te maken met vogelgriep in deze regio. 'Bij ons komen vooral stadsvogels binnen, uit tuinen en parken. Vogelgriep is vooral te vinden bij weidevogels en vogels die in grote groepen in de polder leven zoals zwanen, ganzen en verschillende soorten eenden. Die vogels zien we bij ons minder binnenkomen, want die worden minder gevonden. In de noordelijke provincies vinden ze die meer.'

Geen gevaar voor mensen: 'Kans op corona aanzienlijk groter'

Mensen hoeven zich geen grote zorgen te maken voor het vogelgriepvirus, weet van der Burg. 'Je kunt gevaar natuurlijk nooit helemaal uitsluiten, maar de laatste keer dat iemand besmet raakte met het vogelgriepvirus en daaraan overleed is 17 jaar geleden.'

'Dus daarover hoeven we ons geen zorgen te maken. De kans dat je corona krijgt in deze maatschappij is in ieder geval aanzienlijk hoger', besluit Van der Burg.