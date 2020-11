Opa Joop (81) voor 10.000 euro opgelicht: 'Schoften, dan heb je geen hart'

'Ik ben geflest.' In een klap is de 81-jarige Joop Rotteveel uit Delft al zijn spaargeld, 10.000 euro, kwijt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de bank en plunderden zo zijn rekening. En de bejaarde man is niet het enige slachtoffer in onze regio. De afgelopen anderhalve maand kreeg de politie ruim dertig meldingen van babbeltrucs binnen.

'Ik vind het vreselijk dat zo'n lief iemand zoiets wordt aangedaan.' En dan drukt de 30-jarige Jurian van Houten zich nog netjes uit. Hij heeft geen goed woord over voor de mannen die Rotteveel hebben opgelicht. De bejaarde man is als een opa voor hem. 'Hij helpt altijd iedereen en dan overkomt hem dit.'

De ellende begint op 12 oktober. Die dag krijgt Rotteveel een telefoontje van een man die zegt dat hij werkt voor een bank. Hij belt om te waarschuwen: 'Iemand heeft geprobeerd 30.000 euro over te schrijven van uw bankrekening naar Zuid-Afrika. Om het op te lossen komt er wel even een collega langs, zodat u in deze coronatijd niet naar de bank hoeft te komen.'

'Bankmedewerker' staat opeens voor de deur

En inderdaad. Een half uurtje later wordt er bij opa Joop aangebeld. 'En toen kwam er een jonge knaap binnen die een pasje van een bank liet zien', vertelt hij. Voordat de bejaarde man het wist, zat de nepmedewerker achter zijn computer. 'Hij zou het wel even regelen.' Niet dus. In werkelijkheid verhoogt de oplichter de daglimiet van Rotteveels rekening naar 10.000 euro.

Daarnaast knipt de oplichter de bankpas van Rotteveel demonstratief door midden. Zogenaamd om te laten zien dat er nu niet meer mee gesjoemeld kan worden. Maar in werkelijkheid heeft hij hem zo vernuftig doorgeknipt dat de magneetstreep nog werkt. Hij neemt de pas mee en diezelfde dag wordt er aan de Phoenixstraat voor duizenden euro's mee gepind.

Inzamelingsactie

In eerste instantie belt meneer Rotteveel nog opgelucht met zijn 'kleinzoon'. Hij denkt immers dat hij door een medewerker is behoed voor oplichting. Maar Jurian heeft meteen door dat het foute boel is. 'Ik zei tegen hem: nee ze hebben je niet geholpen. Ze waren niet van ING. Zij waren juist de oplichters.' Alleen dan is het al te laat en is opa Joop kaalgeplukt.

Bij deze vorm van oplichting kan de bank niets voor Rotteveel betekenen. Oftewel: hij kan naar zijn geld fluiten. 'Ik heb nu niets meer. Ik kan de boodschappen nog wel betalen, maar voor de rest wordt het moeilijk. Dat maakt me boos en verdrietig.' Daarom is Jurian op internet een inzamelingsactie gestart. 'Mijn gedachtegang was: stel dat duizend mensen 10 euro doneren. Dan heeft hij wel zijn geld terug.'

'Dat ze maar lang de bak indraaien'

En wat betreft de criminelen? Volgens de politie zijn ze volop bezig met het onderzoek. Zo bekijken ze onder meer de camerabeelden van de transactie met de pinpas van Rotteveel. Als ze de daders maar pakken, vinden de Delftse 'opa en kleinzoon'. Opa Joop: 'Dat ze dan maar lang de bak indraaien voor hun daden. De schoften.' Waarop zijn kleinzoon hem aanvult: 'Ja, deze mensen hebben echt geen gevoel. Ze hebben echt geen hart.'