Analyse: Aleksandar Rankovic, van de ideale man tot de snelst ontslagen ADO-trainer

Na een onrustige week, waarin de leiding van de Haagse club eerder al ingreep door assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp terug te plaatsen naar de jeugdopleiding, grijpt de leiding weer in. Na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente vliegen ook Rankovic en de laatst overgebleven assistent Richard Knopper eruit. De slechte resultaten, de weinige groei die de spelersgroep doormaakt en het feit dat Rankovic weinig open stond voor adviezen uit het technisch hart worden de trainer hard aangerekend.

En zo komt er na 173 dagen en acht competitiewedstrijden, met één overwinning en één gelijkspel, een einde aan de loodzware klus die rustte op Rankovics schouders. Dat het niet makkelijk ging worden, wist de Serviër bij zijn aanstelling al. Door zijn strijdbare karakter en het volledige vertrouwen van de spelersgroep hoopte de beginnend trainer op een andere uitkomst. Tevergeefs.

Beugelsdijk en Immers

Al snel na de aanstelling van Rankovic in mei worden de contouren van het nieuwe ADO Den Haag duidelijk. De gevestigde orde mag weg. Het contract van Dion Malone wordt niet verlengd, clubiconen Lex Immers (NAC) en Tom Beugelsdijk (Sparta) mogen vertrekken en ook ervaren krachten Erik Falkenburg, Danny Bakker (beide Roda JC) en Aaron Meijers (Sparta) gaan weg. Nog meer selecteren, verjongen en budget vrijmaken, worden genoemd als voornaamste redenen.

Ook probeerde de Haagse club voor John Goossens en Michiel Kramer een oplossing te vinden. Aangezien er geen clubs op de stoep stonden om het duo over te nemen, is meerdere keren geprobeerd het contract van het tweetal af te kopen. Tot een akkoord is het (nog) niet gekomen.

Eredivisiewaardig

In totaal vertrekken deze zomer 24 spelers. Er komen 19 spelers terug. De samenstelling van de Haagse selectie blijkt na acht wedstrijden niet in balans en slaat teveel door naar jong en onervaren spelers. De filosofie - jonge spelers aantrekken en meer waarde creëren in de selectie - is zo gek nog niet, alleen is één van de jongste ploegen uit de competitie, met diverse blessures en spelers die nog niet wedstrijdfit zijn, op korte termijn niet eredivisiewaardig te noemen.

Martin Jol, hoofd van het technisch hart, is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie. Eerder gaf Rankovic in een interview bij FOX Sports aan dat hij slechts twee spelers van zijn verlanglijstje heeft gekregen. De hoofdtrainer, tevens kortstondig lid van het technisch hart geweest, had wel degelijk bemoeienis met de komst van meer spelers. Zo sprak hij voor de komst van bijvoorbeeld Jonas Arweiler, Andrei Ratiu en David Philipp met de betreffende speler over de speelwijze en wedstrijdopvatting van ADO. Spelers die op Rankovic zijn lijstje pronkten, bijvoorbeeld Mo Osman en Vito van Crooij, bleken financieel niet haalbaar.

Korte lijntjes

Dat de leiding van ADO Den Haag eerder deze week al hard had ingegrepen door Santoni en Hoogendorp, de assistenten van Rankovic, terug te plaatsen naar de jeugdopleiding, werd ingegeven door meerdere gesprekken met de selectie en Rankovic. De Servische hoofdtrainer had geen klik met Santoni, voelde zich - vanwege de korte lijntjes die Santoni heeft met Jol - niet senang met de voormalig hoofdtrainer van Almere City in zijn buurt. Ook de spelersgroep sprak, in een gesprek met de leiding, van een bekoelde relatie. Daarnaast zag de groep de aanwezigheid van Rick Hoogendorp als spitsentrainer niet als toegevoegde waarde.

Het is uiteindelijk algemeen directeur Mohammed Hamdi die de knoop doorhakt en het duo terugzet naar de jeugdopleiding. Dat leidt tot een aantal vurige gesprekken met Martin Jol, die moeite heeft met die beslissing. Jol heeft de trainersstaf immers samengesteld.

Column

Terug naar het vertoonde spel van dit seizoen. In de laatste column van Jol in de ADO Post grijpt hij terug op de afgelopen periode. 'Slechter dan het afgelopen anderhalf jaar kan natuurlijk niet', zo schreef hij. De ADO-supporter werd in de laatste maanden onder Fons Groenendijk, de interim-periode van Dirk Heesen en onder Alan Pardew inderdaad niet verwend, maar ook de wedstrijden onder Rankovic waren - op een helft na in de Kuip - niet bevredigend te noemen.

173 dagen na zijn aanstelling is de voormalig middenvelder van de Haagse club alweer ontslagen. Alleen Hans Kraay sr. (49 dagen en gestopt door ziekte) en Alan Pardew (117 dagen en gestopt na stilleggen competitie) waren korter werkzaam bij ADO. De leiding van de Haagse club kan voor de derde keer in een jaar tijd op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. Eén ding is duidelijk, de nieuwe trainer wacht een zware kluif.

