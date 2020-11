We geven om elkaar, al honderden mensen opgegeven voor Omroep West-coronasurvivalpakket

Al honderden mensen nomineerden iemand voor een Omroep West-coronasurvivalpakket. Collega's die elkaar missen, kinderen die op deze manier de eenzaamheid bij hun ouders willen verlichten en mensen die (ex-)coronapatiënten een pakket gunnen.

En ook mensen die zelf eenzaam alleen thuis zitten en dapper toegeven dat een pakket een lichtpuntje zou zijn, geven zich op. 'Dan heb ik iemand om tegen te praten als het pakket wordt afgeleverd.'

Nieuwsgierig naar de inhoud?

Omroep West heeft coronasurvivalpakketten gemaakt om in deze periode van strengere maatregelen een aantal mensen op te vrolijken. In het pakket is iets te luisteren, te lezen, te spelen (zelfs in je ééntje), te snacken en iets om te ondernemen. Nieuwsgierig naar de inhoud? Oké, een tipje van de sluier, er zit een DAB+ radio in het pakket.

We geven drie Omroep West-coronasurvivalpakketten weg en ook nog een paar troostprijzen. Opgeven kan tot en met dinsdag 10 november.

Iemand verrassen met het pakket?

Wil jij iemand verrassen met het pakket? Mis je nu de mensen van je zwemclubje, wil je je overbuurman blij maken of wil je aan je favoriete ober laten weten dat je hem mist? Vul onderstaand formulier in en laat ons weten waarom die persoon het pakket verdient. Natuurlijk mag je ook jezelf opgeven om in aanmerking te komen. Wie weet, misschien heb je zelf dat steuntje in de rug nodig nu je weer thuis zit en weinig mensen ziet.

De redactie kiest van de genomineerden de bijzondere, mooie en opmerkelijke verhalen. Misschien staan we binnenkort bij jouw genomineerde op de stoep om hem of haar blij te maken met het Omroep West-coronasurvivalpakket.

