Noordwijkse percelen van 'krottenkoning' Ronnie van de Putte gaan onder de hamer

Drie percelen in Noordwijk zullen worden geveild. Het gaat daarbij onder meer om het bekende Gat van Palace, een plein in Noordwijk waar tot 1978 het Palace Hotel stond. Van de Putte is al ruim veertig jaar eigenaar van het perceel. Plannen om van het perceel een appartementencomplex of een nieuw hotel te maken liepen op niets uit. Sinds 1983 is het perceel een opvallende lege plek in de badplaats.

Ook het perceel naast het Gat van Palace, Parallel Boulevard 7, is onder de hamer gebracht. Als laatste wordt het stuk grond aan de Zeereep 2, waarop ooit het in 1997 gesloopte Zinger Hotel stond, verkocht. Belangstellenden kunnen tot 22 november bieden op de percelen. Op 7 december zal de veilig plaatsvinden.

Executieverkoop

In een persbericht aan vennoten bevestigt Bever Holding dat het om een executieverkoop gaat. In 2016 kreeg het bedrijf van Van de Putte een financiering verstrekt van de firma Archand s.a.r.l. Die financiering was onderdeel van een 'bredere samenwerking', zo schrijft het vastgoedbedrijf. Die financiering liep tot het vierde kwartaal van 2019.

Het vastgoedbedrijf van Van de Putte zou 'goede gesprekken' hebben gehad met Archand s.a.r.l over de situatie in Noordwijk. Ondanks die gesprekken en de daarbij gemaakte nieuwe afspraken, heeft de firma Bever Holding verzocht om over te gaan tot terugbetaling van de financiering.

Krottenkoning

Dat Van de Putte als 'krottenkoning' te kaart staat is niet uit de lucht komen vallen. Al jaren ligt de vastgoedondernemer met meerdere gemeenten in de clinch. De gemeente Wassenaar probeert al jaren om Huize Ivicke, in het bezit van Bever Holding, niet verder te laten verkrotten. Van de Putte zou zelf geen of nauwelijks actie hebben ondernomen om krakers uit het monumentale pand te weren. De gemeente is daar inmiddels zelf begonnen met herstelwerkzaamheden op kosten van Bever Holding.

Van de Putte bezit nog meerdere percelen in Noordwijk, waaronder een oude manege en een drukkerij waarmee tot op de dag van vandaag behalve sloopwerkzaamheden weinig is gebeurd. Plannen om de percelen te ontwikkelen lijken maar niet van de grond te komen, en dat is een doorn in het oog van de gemeente Noordwijk. Ondanks de vele problemen zouden de twee partijen in augustus een poging hebben gedaan om tot een toekomstplan te komen.

Problemen

De executieverkoop van de percelen van Bever Holding lijkt het resultaat van al langer bestaande financiële problemen waar het bedrijf mee kampt. Uit jaarcijfers van 2019 bleek dat het bedrijf ruim 2 miljoen euro verlies leed in dat jaar. Ook zou het een totale schuld van ongeveer 35 miljoen euro hebben.

In het persbericht van 6 november geeft het vastgoedbedrijf aan zich te beraden over de te ondernemen stappen. 'Enerzijds zal volgende week formeel contact worden gezocht met Archand S.a.r.l. anderzijds zullen alternatieve scenario’s worden onderzocht zoals herfinanciering, verkoop van een deel van de portefeuille of alternatieve samenwerkingen.'