Rijswijker (34) aangehouden in zaak vermiste Sumanta uit Hoorn

Sumanta Bansi was een Surinaams-Hindoestaanse student die sinds 2016 in Nederland verbleef vanwege haar studie in Amsterdam. Bansi liep stage in Den Haag en verbleef bij een gastgezin in Hoorn. Sinds 18 februari 2018 heeft niemand meer iets van de vrouw vernomen. De politie vermoedt dat zij het slachtoffer is geworden van een misdrijf en hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven is.

Ondanks talloze zoekacties in het Robbenoordbos en langs de Afsluitdijk is het lichaam van de studente nog altijd niet gevonden. Wel werden in het water verschillende spullen van de vrouw gevonden. De recherche doet onderzoek naar de mogelijke rol van de Rijswijker in de verdwijning van Sumanta. De verdachte kwam in beeld tijdens 'langdurig rechercheonderzoek', zegt een woordvoerster.