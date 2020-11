Politie lost schoten na achtervolging in Haagse binnenstad

Na een achtervolging zijn door de politie meerdere schoten gelost op de Parallelweg in Den Haag. Zowel het vluchtende voertuig als de politieauto raakten tijdens de achtervolging zwaar beschadigd. Waarom de achtervolging plaatsvond, is niet bekend.

Meerdere agenten en ambulances waren zondagmiddag ter plaatse. Tijdens de achtervolging crashten zowel het vluchtende voertuig als de politieauto op de Parallelweg. De straat is afgezet. Hoe het met de gezondheid van de verdacht(en) en de agenten is, is niet bekend. De politie loste kort na de crash waarschuwingsschoten.

Waarom de politie de auto achtervolgde, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie kan momenteel alleen bevestigd worden dat een achtervolging heeft plaatsgevonden en dat daarbij schoten zijn gelost. De politie hoopt later met meer informatie te komen naarmate het onderzoek vordert.