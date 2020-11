Politie schiet op automobilist die op agenten inrijdt

De politie heeft zondagmiddag tijdens een achtervolging in de Haagse binnenstad twee keer geschoten in de richting van een automobilist die op hen inreed. Een van de agenten raakte hierbij gewond. Na het lossen van een waarschuwingsschot kon de 25-jarige bestuurder worden aangehouden.

De achtervolging begon toen de bestuurder op de Thomsonlaan een stopteken van de politie negeerde. De agenten zetten de achtervolging in en leken de bestuurder op de Parallelweg klemgereden te hebben. De bestuurder keerde echter om en reed vervolgens op de agenten in, waardoor een van hen lichtgewond raakte. Een van de agenten schoot hierbij twee keer in de richting van de automobilist.

Beide auto's raakten hierbij zwaar beschadigd, en de 25-jarige bestuurder van de auto kon na enkele meters al niet meer verder rijden. De verdachte rende vervolgens weg in de richting van de Naaldwijksestraat. Na het lossen van een waarschuwingsschot kon de man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden.

Onderzoek

De agent in de aangereden politieauto is in het ziekenhuis behandeld. De verdachte zelf kon zonder verwondingen worden aangehouden. Zoals gebruikelijk is bij het gebruik van een vuurwapen, onderzoekt de politie intern of het rechtmatig was. Ook zoekt de recherche nog getuigen voor het onderzoek naar de achtervolging.