ADO-directeur Hamdi over ontslagen Rankovic: 'Hij conformeerde zich niet aan het beleid'

Volgens de directeur was vooral de tactische denkwijze van Rankovic het struikelblok. 'We hebben een beleid uitgestippeld waarin we een speelwijze hanteren die herkenbaarheid moet uitstralen, ook richting de supporters', zegt Hamdi. 'Als dat onvoldoende wordt gevolgd, dan is er niet genoeg perspectief om verder te gaan met elkaar. De visie van de trainer verschilde te veel met wat de club voorschrijft.'

'Twee maanden terug is het fout gegaan', zegt Hamdi. 'Kort voor de eerste wedstrijd van het seizoen (tegen Heracles, red.) is het technisch en tactisch fout gegaan. Het technisch hart en Ranko lagen niet op één lijn. Ranko is toen uit het technisch hart gestapt.'

Jonge talenten

Hamdi gaat ook in op welke punten de ontslagen trainer van mening verschilde met onder andere technisch manager Jol. 'Ranko koos al snel voor een ander pad', zegt de directeur. 'De trainer moet zich conformeren aan het meerjarenplan en dat deed hij niet. Hij trok zijn eigen plan en ondersteunde het plan dat we hebben met ADO niet.'

Daarnaast was er heibel over het te hanteren systeem. Ranko wilde niet volgens de huisstijl spelen, oftewel 4-3-3. De Serviër wilde liever 5-3-2 spelen in de competitie. 'Ook was Martin Jol niet content met het inpassen van jonge talenten', verduidelijkt Hamdi.

Ruud Brood

Over wie de nieuwe trainer wordt, wil Hamdi nog niet veel woorden kwijt. Wel zegt hij dat ze zoeken naar iemand met eredivisie-ervaring. Op de vraag of er al contact is opgenomen met Ruud Brood, wil Hamdi niet ingaan. 'Ook zal Santoni dinsdag niet voor de groep staan', gaat Hamdi in op geruchten die er zijn.

LEES OOK: Ricardo Kishna vertelt openhartig over paniekaanvallen: 'Heb het gevoel gehad dat ik doodging'