Coronavirus: Grote bibliotheken gaan open voor 'afhaal' en deze week besluit vuurwerkverbod

Studenten trekken deelname aan wereldkampioenschap in vanwege corona

Studenten van de TU Delft hebben besloten om toch niet mee te doen aan het wereldkampioenschap van exoskeletten. 'Helaas kunnen we met de huidige maatregelen niet meer meedoen', meldt het team.

Een exoskelet is een soort robotpak. Hierdoor kunnen mensen met een dwarsleasie weer opstaan en lopen. Het studententeam zou meedoen aan het vierjaarlijkse wereldkampioenschap: de Cybathlon 2020 aanstaande zaterdag. Om deze wedstrijd te kunnen winnen moet de piloot binnen tien minuten zes dagelijkse obstakels trotseren.

'Na 1,5 jaar keihard toewerken naar de Cybathlon, hebben we toch de knoop moeten doorhakken om onze deelname in te trekken. Wij zagen als team geen verantwoorde manier om onze deelname aan de wedstrijd voort te zetten binnen deze maatregelen', aldus het team. 'Daarnaast moeten wij als studenten ook onze verantwoordelijkheid nemen in deze voor iedereen lastige periode. Deze beslissing kwam als een klap bij het gehele team, maar iedereen besefte ook dat dit de gepaste keuze is in deze tijd.'

LEES OOK: Studenten TU Delft klaar voor bionische spelen: 'We hebben ons skelet enorm verbeterd'

Sommige bibliotheken weer open voor 'afhaal'

Bibliotheken die voldoende ruimte en personeel hebben, gaan weer open om mensen boeken te laten afhalen en terugbrengen. Dat is het gevolg van de discussie daarover vrijdag in de Tweede Kamer, aldus de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De bibliotheken waren vanwege de strengere coronamaatregelen sinds donderdag helemaal gesloten.

Het is volgens de VOB niet de bedoeling dat bibliotheekabonnees zelf tussen de boeken gaan rondneuzen. Ze moeten thuis een of meer boeken reserveren en mogen die dan afhalen in een geopende vestiging. Bibliotheken mogen ook boeken aan huis bezorgen. Leestafels, computerruimtes en koffiehoekjes blijven in elk geval tot 18 november gesloten.

De versoepeling van de regels geldt voor bibliotheekvestigingen waar een veilige looproute met voldoende afstand ingericht kan worden. Ook moet het personeel coronaproof kunnen werken. De VOB adviseert alle 150 hoofdbibliotheken om contact op te nemen met de eigen veiligheidsregio. Er zijn in Nederland ruim 900 bibliotheekfilialen.

Pretpark, zwembad, bios en bieb waarschijnlijk snel weer open

Een jonge zwemmer | Foto: Zwembad De Does

Nederlanders kunnen binnen afzienbare tijd weer naar zwembad, museum, theater, bioscoop, bordeel, pretpark of dierentuin. Die locaties waren vorige week voor veertien dagen gesloten vanwege het hoge aantal nieuwe coronagevallen. 'Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat die maatregelen niet langer dan twee weken nodig zijn. We kunnen het houden bij twee weken, zoals beoogd was', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Voor een verdere versoepeling is het vooralsnog te vroeg, zegt Kuipers. Eerst moet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekenen 'waar de cijfers naartoe gaan' en wat het gevolg van het intrekken van een regel kan zijn. Het betekent dat de beperkingen van 13 oktober voorlopig van kracht blijven. Toen besloot het kabinet onder meer om de horeca te sluiten en veel sportcompetities stil te leggen.

LEES OOK: Mensen benutten laatste kans voor lockdown: drukke dag in musea en bibliotheken

'Eerst duidelijkheid over werkzaamheid en risico's vaccin'

Er is nog een hele weg te gaan voordat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer op de Nederlandse markt komt. Eerst moet duidelijk zijn of het vaccin werkzaam is en of het opweegt tegen de risico’s, laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten.

'Pas dan kunnen we positief oordelen over een coronavaccin. Burgers moeten kunnen vertrouwen op veilige en werkzame coronavaccins', aldus het CBG.

Pfizer maakte eerder op de dag bekend dat zijn nieuwe vaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf wil spoedig een aanvraag indienen bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA om het middel op de markt te brengen.

Stijging opgenomen coronapatiënten 'niet verontrustend'

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen, na vijf achtereenvolgende dagen van daling. Ziekenhuizen behandelen maandag 22 mensen meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 'Een hele lichte stijging, niets verontrustends', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In de afgelopen vijf dagen was het aantal opgenomen patiënten met 358 gedaald. Dat was iets sneller dan verwacht, aldus Kuipers. 'Het was uit het lood en nu zie je een kleine correctie. Overall is er een daling. Stel dat morgen nog een keer plus 40 is, word ik daar niet zenuwachtig van.'

Meer dan 1200 coronaboetes in week tijd uitgedeeld

De politie heeft afgelopen week 1202 mensen bekeurd die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook zijn 1655 waarschuwingen gegeven aan mensen die bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand van elkaar hielden.

Het aantal boetes en waarschuwingen is veel hoger dan in de week daarvoor, toen de politie 806 coronaboetes uitdeelde en 1013 waarschuwingen gaf. De coronaboetes voor particulieren zijn vorige maand verlaagd van 390 euro naar 95 euro.

LEES OOK: Bezwaar maken loont: Haagse kantonrechter legt lagere coronaboetes op

Rotterdam Marathon in 2021 naar oktober

De marathon van Rotterdam verhuist volgend jaar van de traditionele datum in april naar het najaar. De veertigste editie van de hardloopklassieker is verplaatst van 11 april naar 24 oktober, meldt de organisatie. De wedstrijd ging dit jaar helemaal niet door. De startbewijzen voor de editie van april 2020 blijven daarom geldig voor 24 oktober 2021.

De coronapandemie zorgde er voor dat de jubileumeditie dit jaar geen doorgang kon vinden en is ook de reden dat het evenement in 2021 naar het najaar verhuist. 'Wij willen de deelnemers geen valse hoop, maar duidelijkheid geven', benadrukt organisator Mario Kadiks. 'De volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats. En de kans dat een massaal, feestelijk evenement als de marathon van Rotterdam met al zijn grandeur op een veilige manier door kan gaan, is in oktober veel groter dan in april.'

LEES OOK: Ondanks coronaprotocollen dit jaar definitief geen Leiden Marathon

Bijna duizend nieuwe besmettingen minder dan gisteren

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur bijna duizend nieuwe besmettingen minder gekregen dan de dag ervoor. Dat heeft het instituut maandagmiddag bekendgemaakt. Het RIVM meldt 4709 nieuwe besmettingen, dat zijn er 987 minder dan zondag.

De verpleegafdelingen van de ziekenhuizen hebben 177 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 28 nieuwe opnames meer dan zondag.

Op de intensive care werden veertig nieuwe patiënten opgenomen. Dat zijn vier nieuwe opnames meer dan gisteren. De nieuwe ic-patiënten zijn bijna allemaal afkomstig van de verpleegafdelingen. In totaal liggen er nu 2317 mensen met corona in het ziekenhuis, zondag waren dit er nog 2295.

'Kabinet komt voor dit jaar met algeheel vuurwerkverbod'

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS. Naar verluidt wordt het verbod morgen besproken door het MCC, de bij het corona-overleg betrokken ministers. Vrijdag zou het kabinet de knoop door willen hakken.

Het kabinet overlegt meteen over een steunpakket voor de sector. Er zouden naar verluidt tientallen miljoenen beschikbaar gesteld worden. Het kabinet wil het besluit over het algeheel verbod pas naar buiten brengen als de steunmaatregelen verder uitgewerkt zijn.

Zorg opgelucht over verbod, brandvereniging verkopers maakt zich zorgen

Burgemeesters en bestuurders in de veiligheidsregio's riepen de politiek vorige week op om in verband met de coronacrisis met een tijdelijk verbod te komen. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners. Vanuit de zorg is er enthousiasme over het verbod. 'De gezondheidszorg staat wegens de corona-uitbraak onder druk, dus alles wat bijdraagt aan het ontlasten van de zorg juichen wij toe', aldus Ambulancezorg Nederland. Ook brandwondencentrum Beverwijk zegt dat het veel druk gaat schelen. 'Een paar patiënten kan dit jaar al teveel zijn', zegt directeur Paul van Zuijlen. De directeur is niet voor of tegen een vuurwerkverbod: 'Ik ben voor minder slachtoffers.'

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is vreest voor faillissementen. Volgens BPN zijn er in Nederland tussen de 1400 en 1500 bedrijven die iets met vuurwerk doen, van een fietsenwinkel of tuincentrum tot een grote importeur. 'Voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel kan het vuurwerk net datgene zijn waarmee ze het hoofd boven water houden', aldus BPN-voorzitter Marcel Teunissen. 'Dat is drie dagen in het jaar. Die omzet kunnen ze niet op een ander moment goedmaken.'

Pfizer: Coronavaccin werkt in 90 procent van de gevallen

Volgens het Amerikaanse bedrijf Pfizer blijkt uit de eerste uitkomsten van hun onderzoek dat het coronavaccin dat zij ontwikkelen voor 90 procent effectief is. Het bedrijf zou hiermee op koers liggen om later deze maand toestemming te vragen om het product in de Verenigde Staten op de markt te mogen brengen.

Pfizer benadrukt volgens persbureau AP dat de onderzoeken zich nog in een vroeg stadium bevinden en dat de uitkomst nog af kan wijken van de huidige 90 procent. Normaal is het niet gebruikelijk om dergelijke resultaten zo vroeg in het onderzoek al naar buiten te brengen.

Pfizer is een van de tien bedrijven dat wereldwijd in een vergevorderd stadium is met de ontwikkeling van het coronavirus. Ondanks de ontwikkeling lijkt het onwaarschijnlijk dat het eerste vaccin nog voor het einde van het jaar beschikbaar komt.

Een dag achter de schermen bij de GGD

'Als ik twee dagen niet heb gewerkt, heb ik het gevoel dat ik helemaal nieuw ben.' Olchert Molendijk is supervisor op het callcenter van de GGD Hollands Midden. Hij en zijn mensen geven advies over de coronaregels, maar die veranderen zo vaak dat ze zich iedere ochtend opnieuw moeten inlezen. Manager coronabestrijding Dorien van Berkel van de GGD vindt dat de aansturing van de hulpverlening daarom eigenlijk anders zou moeten worden georganiseerd. Omroep West liep een dag mee bij de GGD.

LEES OOK: Een dag achter de schermen bij de GGD: continu veranderende regels en heel veel bellen

Bruls: winkeliers moeten klanten nu niet lokken

Winkeliers moeten hun klanten in deze tijd van strenge coronamaatregelen niet lokken met speciale acties voor Sinterklaas of Black Friday, dit jaar op 20 november, met extra hoge kortingen in de winkels. Het is nu zeker niet de tijd om gezellig te gaan shoppen voor de 'fun'. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's in het land.

'Het zou ondernemers sieren als ze reisbewegingen en winkelbezoek niet aanmoedigen maar alternatieven aanbieden, zoals het bezorgen van hun producten als dat mogelijk is', vindt Bruls. Het was in het afgelopen weekeinde tot ergernis van veel burgemeesters erg druk in winkelcentra en op woonboulevards.

'Dierentuinen en de horeca zijn momenteel niet voor niets gesloten. Het is niet de bedoeling dat er dan drukte ontstaat door funshoppen bij winkels in de stad, maar ook bij tuincentra en woonboulevards. De oproep is juist om inkopen voor de feestdagen zoveel mogelijk te spreiden. Winkeliers moeten klanten dus niet naar hun fysieke winkels lokken. We zijn bezig met het bestrijden van een infectieziekte', aldus Bruls.

Waarschijnlijk geen lockdown in zwaar getroffen regio's

Er komen vrijwel zeker geen extra maatregelen zoals een avondklok voor enkele regio's waar de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn zoals in de regio's Rotterdam en Dordrecht. Ingewijden bevestigen berichtgeving maandag hierover van het AD.

Het kabinet liet vorige week weten extra stappen voor zwaar getroffen regio's te overwegen. Daarbij werd naast de avondklok gedacht aan verdere sluiting van de detailhandel en sluiting van het voortgezet onderwijs. Het zou dan neerkomen op een volledige lockdown in deze regio's.

De cijfers geven nu geen aanleiding tot deze drastische maatregelen, is te horen. Het kabinet zal dat vermoedelijk dinsdagmiddag bekend maken na het ministerieel crisisberaad op Algemene Zaken. Coronaminister Hugo de Jonge zal het besluit dan bij zijn vertrek kort toelichten.

Rutte en De Jonge beantwoorden vragen op sociale media

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen woensdag op Facebook en YouTube vragen van burgers beantwoorden over het coronabeleid. Vorige week kondigde het kabinet extra maatregelen aan om het aantal besmettingen terug te brengen.

In september hadden beide bewindslieden ook al zo'n digitale ontmoeting om vragen te beantwoorden. Toen kregen ze ook flinke kritiek op hun aanpak van de crisis te horen en het commentaar werd niet altijd aardig verwoord. Rutte zei eerder het belangrijk te vinden ook te spreken met critici van het beleid.

GGD zet landelijk 10 mobiele coronatestbussen in

Een van de omgebouwde stadsbussen | Foto: Omroep West

De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is.

'Met de nieuwe mobiele testunits kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien', aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Afhankelijk van de vraag op de locatie, worden de bussen uitgerust met aanvullend materieel. Het gaat om vijf omgebouwde stadsbussen en vijf omgebouwde bestelbussen.

LEES OOK: Eerste mobiele coronatestbussen gepresenteerd

Thuiszorgmedewerker: 'We zijn beter voorbereid'

We zitten midden in de tweede golf van het coronavirus. En dat drukt zwaar op de zorg. Na een verzorgingstehuis en een revalidatiecentrum, gaat Radio West op bezoek met mensen uit de thuiszorg.

‘Het is makkelijker dan in de eerste golf’, vertelt de 61-jarige thuiszorgmedewerker Anja van der Togt in West Wordt Wakker. We zijn veel beter voorbereid. De lijnen zijn beter uitgezet. We zijn alerter op hygiëne en hoe we de zorg moeten geven. ’s Morgens start je met een minder grote groep op, de werkplekken zijn aangepakt, je hebt meer ruimte om te werken. Je bent meer voorbereid, dus je bent minder angstig.’

Anja vertelt dat ze zich tijdens de eerste golf sterk heeft gemaakt voor het dragen van mondkapjes. 'We zijn allemaal op leeftijd, dus we proberen onszelf te beschermen. Maar ook de cliënt, want je bent bang dat je de cliënt besmet, en ook bang dat je het thuisfront besmet. En daar heeft Florence voor gezorgd. Waarbij je toch veiligheid voelt voor jezelf en je cliënten.'

Mevrouw Van der Pad is blij dat de thuiszorgmedewerkers mondkapjes dragen. ‘Dat moet. Dat is normaal.'

Rode Kruis: 'Jongere, zoek hulp als je door corona somber wordt'

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder andere door het gebrek aan sociale contacten.

Bijna 70 procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, 30 procent maakt zich zorgen over de toekomst en 20 procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdown-periode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen. De belangrijkste aanrader is 'te blijven praten over jouw gevoel', met vrienden of familie, of anders met een professional. Maar voor dat laatste ligt de drempel vrij hoog: 52 procent van de ondervraagde jongeren zegt daar moeite mee te hebben.

Feestdagen op agenda burgemeesters Veiligheidsberaad

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Ook bespreken zij de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Woensdagavond gingen aanvullende, strengere regels in. Hierdoor moeten de aantallen besmettingen en ziekhuisopnames sneller gaan dalen dan nu het geval is.

Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, blijft onzeker. Ook is nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Na het beraad vorige week gaven de burgemeesters al aan dat zij voorstander zijn van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Het kabinet hakt binnenkort een knoop door.

NS haalt als coronamaatregel treinen uit de dienstregeling

De NS schrapt vanaf deze maandag in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar 90 procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS.

De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot 30 procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.