Coronavirus: Thuiszorgmedewerkers 'zijn beter voorbereid'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Thuiszorgmedewerker: 'We zijn beter voorbereid'

We zitten midden in de tweede golf van het coronavirus. En dat drukt zwaar op de zorg. Na een verzorgingstehuis en een revalidatiecentrum, gaat Radio West op bezoek met mensen uit de thuiszorg.

‘Het is makkelijker dan in de eerste golf’, vertelt de 61-jarige thuiszorgmedewerker Anja van der Togt in West Wordt Wakker. We zijn veel beter voorbereid. De lijnen zijn beter uitgezet. We zijn alerter op hygiëne en hoe we de zorg moeten geven. ’s Morgens start je met een minder grote groep op, de werkplekken zijn aangepakt, je hebt meer ruimte om te werken. Je bent meer voorbereid, dus je bent minder angstig.’

Anja vertelt dat ze zich tijdens de eerste golf sterk heeft gemaakt voor het dragen van mondkapjes. 'We zijn allemaal op leeftijd, dus we proberen onszelf te beschermen. Maar ook de cliënt, want je bent bang dat je de cliënt besmet, en ook bang dat je het thuisfront besmet. En daar heeft Florence voor gezorgd. Waarbij je toch veiligheid voelt voor jezelf en je cliënten.'

Mevrouw Van der Pad is blij dat de thuiszorgmedewerkers mondkapjes dragen. ‘Dat moet. Dat is normaal.'

Rode Kruis: 'Jongere, zoek hulp als je door corona somber wordt'

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder andere door het gebrek aan sociale contacten.

Bijna 70 procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, 30 procent maakt zich zorgen over de toekomst en 20 procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdown-periode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen. De belangrijkste aanrader is 'te blijven praten over jouw gevoel', met vrienden of familie, of anders met een professional. Maar voor dat laatste ligt de drempel vrij hoog: 52 procent van de ondervraagde jongeren zegt daar moeite mee te hebben.

Feestdagen op agenda burgemeesters Veiligheidsberaad

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Ook bespreken zij de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Woensdagavond gingen aanvullende, strengere regels in. Hierdoor moeten de aantallen besmettingen en ziekhuisopnames sneller gaan dalen dan nu het geval is.

Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, blijft onzeker. Ook is nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Na het beraad vorige week gaven de burgemeesters al aan dat zij voorstander zijn van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Het kabinet hakt binnenkort een knoop door.

NS haalt als coronamaatregel treinen uit de dienstregeling

De NS schrapt vanaf deze maandag in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar 90 procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS.

De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot 30 procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.