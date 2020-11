Coronavirus: Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

'Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel'

Bijna een op de drie mantelzorgers met een baan zit tegen een burn-out aan. Veel werkende mantelzorgers komen in de knel met hun zorgtaken door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV, die onderzoeker Maurice de Hond 750 mantelzorgers naar hun mening en ervaringen heeft gevraagd. Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg. De coronacrisis plaatst mantelzorgers voor totaal nieuwe problematiek. Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij spreekt van alarmerende cijfers.

Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink, naar ongeveer 45.000

Het coronavirus lijkt op zijn retour. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 45.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo'n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

Verzorgende komt moeilijk rond: ‘Meer loon en waardering nodig'

Startende verzorgenden verdienen zo weinig dat ze nauwelijks in hun dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien. Dat motiveert hen niet om in de zorg te blijven werken, concludeert een belangrijke adviesraad. Een oplossing kan ‘geen dag langer wachten’. Voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) maakt zich in het AD zorgen over de financiële positie van verzorgenden, zo blijkt uit het dinsdag te verschijnen kabinetsadvies Applaus is niet genoeg. Daarin staan aanbevelingen om de uitstroom tegen te gaan. De voormalige PvdA-bewindsvrouw noemt de situatie van verzorgenden met een deeltijdbaan ‘precair’. 'Het is op die manier moeilijk om economisch zelfstandig te zijn.'

Meeste thuiskantoren nog niet goed ingericht

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers werkt sinds de coronacrisis deels of gedeeltelijk thuis. Maar dat doen ze vaak wel gebogen over keukentafels, wippend op eetkamerstoelen of onderuitgezakt op de bank. Slechts een op de drie heeft alle benodigdheden voor een goede thuiswerkplek, schrijft De Telegraaf.

Wintersport op de helling, pistes niet voor Kerstmis open

De wintersport dreigt dit seizoen in het water te vallen door de aanhoudende reisbeperkingen. Oostenrijk en Zwitserland openen op zijn vroegst pas met de kerst de pistes, als alle seinen ’op geel’ staan. Frankrijk en Italië zijn door de lockdowns voorlopig helemaal onzeker. Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf in de reisindustrie in Nederland en in de Alpen.

