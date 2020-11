Coronavirus: Boete voor niet dragen van mondkapje wordt 95 euro

Boete voor niet dragen van mondkapje wordt 95 euro

De boete voor het niet dragen van een mondkapje in ruimtes waar dat wel verplicht is, wordt 95 euro. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De hoogte van het bedrag is in lijn met andere boetes voor corona-overtredingen. Er volgt dan ook geen strafblad op een mondkapjesboete.

De mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten die het kabinet wil instellen, gaat uiterlijk 1 december van kracht. Vanaf dan gelden ook de boetes.

Geen thuisquarantaine meer na werk of studie over de grens

Mensen die over de grens werken of studeren in risicogebieden, in bijvoorbeeld België of Duitsland, hoeven niet meer oneindig in thuisquarantaine. Volgens de regels zou dat wel moeten, maar coronaminister Hugo de Jonge noemt dat "disproportioneel" omdat de quarantaineperiode dan na elke werk- of studiedag opnieuw zou beginnen.

Een gedeeltelijke uitzondering was voor hen al mogelijk, bijvoorbeeld voor werkverkeer. Maar alles wat daarbuiten valt, zoals een wandeling, mag niet. Wie de oude regels volgde, zou alleen nog eindeloos heen en weer naar werk kunnen. Daar komt met de volledige uitzondering voor deze groep een einde aan.

KHN praat met Rutte

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is woensdagmiddag in gesprek met premier Mark Rutte. De voorzitter en de directeur zullen in het gesprek onder meer aandacht vragen voor de noodzaak voor extra financiële steun, meer perspectief voor de hele horecasector en over een slim plan hoe de horeca gefaseerd op een veilige manier open kan, met zo min mogelijk restricties.

KHN noemt een afbouw van financiële steunmaatregelen voor de horeca na het aanscherpen van de coronamaatregelen 'absoluut onverantwoord'. 'De horecabranche verkeert in zwaar weer. Het water staat horecaondernemers aan de lippen: de vaste lasten lopen door, terwijl er geen tot nauwelijks inkomsten zijn en er is (nog steeds) geen perspectief', schrijft KHN in een verklaring. 'De onzekerheid en pijn lijken vooralsnog niet over te komen bij het kabinet. Dat willen we graag overbrengen.'

Er moet volgens de branchevereniging op korte termijn meer perspectief worden geboden, zodat horecaondernemers weten waar ze aan toe zijn.

Ruim 5400 nieuwe besmettingen

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn het afgelopen etmaal 5424 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Nederland gemeld. Dat zijn er 738 meer dan dinsdag. Toen waren het er 4686.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 76. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 97 sterfgevallen gemeld.

Geen bindend studieadvies voor hbo, wel op universiteit

Dit studiejaar geldt er geen bindend studieadvies (bsa) in het hbo, maar wel op de universiteit. Dat zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hbo-studenten hebben meer last van de coronacrisis, omdat zij over het algemeen meer praktijkonderwijs of stages hebben. Als zij dit collegejaar hun bsa niet halen, kunnen ze dat volgend collegejaar alsnog doen. Studenten die het bsa niet halen, kunnen normaal niet door naar het volgende jaar.

Omdat het onderwijs op universiteiten wel grotendeels doorgaat, denken zij niet dat veel studenten dit jaar vertraging gaan oplopen. De instellingen zien daarom geen aanleiding voor een 'generieke coulancemaatregel'. Als er aanleiding toe is, kunnen specifieke opleidingen er alsnog voor kiezen om studenten tegemoet te komen. Studenten van die opleidingen worden hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onderscheid tussen hbo- en universiteitsstudenten vreemd. 'Vanwege de coronacrisis staat het hele studentenleven op zijn kop', zegt voorzitter Lyle Muns. 'Het vele online-onderwijs zorgt voor veel concentratie- en motivatieproblemen onder studenten.' Muns vindt het daarom 'van weinig begrip getuigen' dat de huidige eerstejaarsstudenten aan de universiteit toch een bsa kunnen krijgen.

'Niet langs de deuren'

Zingend langs de deuren met snoep als beloning: zo gaat het er normaal gesproken aan toe tijdens de viering van Sint-Maarten. Vanwege het coronavirus gaan de verschillende veiligheidsregio's er verdeeld mee om.

De veiligheidsregio Haaglanden ontmoedigt mensen om de straat op te gaan voor Sint-Maarten, meldt de NOS. Ook in Hollands-Midden wordt opgeroepen om niet langs de deuren te gaan.

Rutte en De Jonge online bestookt met vragen

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kregen tijdens een tweede sessie op sociale media, waarin ze vragen over het coronabeleid beantwoorden, veel boze reacties op het vuurwerkverbod voor aanstaande jaarwisseling. De chatruimte naast de video op Youtube liep vol met de hashtag #geenvuurwerkverbod.

Wel zaten er veel dubbele reacties tussen. Een enkeling was juist blij met het verbod. 'Hoera! Geen vuurwerk, doe wat goeds met je geld', reageerde Trudi.

Rutte en De Jonge gingen niet in op de vraag waarom een tijdelijk vuurwerkverbod nodig is. Volgens veel kijkers negeerden de bewindspersonen lastige vragen en kozen ze juist vragen die hen makkelijk uitkwamen. Beiden zeiden ter afsluiting het jammer te vinden niet alle vragen te kunnen beantwoorden, maar dat er 'ergens komende weken' weer een onlinesessie zal komen.

Talkshow in plaats van open dag op middelbare school Noordwijk

Het is iets waar veel leerlingen van groep 8 naar uitkijken, de overstap naar de middelbare school. Normaal loop je dan met je ouders velen scholen af om de leukste uit te kiezen. Maar in deze coronatijd gaat dat helaas niet. Om toch de aandacht van de scholieren te trekken hebben veel middelbare scholen een alternatief programma bedacht. Het Northgo College in Noordwijk. heeft zelfs een heuse talkshow op poten gezet. Die wordt vanaf 19.30 uur live uitgezonden op YouTube.

'Tijdens deze talkshow komen onder meer panels van docenten en leerlingen aan het woord en zijn er filmpjes te zien die onder meer een beeld geven van de lessen en de profielvakken. Dit geheel moet geïnteresseerde scholieren een goed beeld geven van wat zij op het Northgo College kunnen verwachten.

'We hebben dit 2,5 week geleden bedacht', vertelt Marjoleine Mosselman. Zij is brugklascoördinator en zij gaat Go-Northgo Live woensdagavond presenteren. 'Het is wel spannend, hoor', gaf ze woensdagochtend toe in West Wordt Wakker op Radio West. Lachend: 'Misschien heb ik hierdoor komend jaar wel een heel andere carrière te pakken... We doen dit noodgedwongen vanwege het coronavirus, maar ik denk dat dit een mooi alternatief is.'

Nederlandse koopjesketens profiteren van coronacrisis

Nederlandse koopjesketens profiteren van de coronacrisis, doordat consumenten meer op de kleintjes letten en bij discounters fors meer voordelige onderbroeken, kerstballen en schuursponsjes kopen dan vorig jaar. Onder meer Action, Zeeman en Big Bazar zagen hun verkopen dit jaar flink stijgen doordat veel van hun winkels in de buurt van thuiswerkers liggen, schrijft het FD op basis van een rondgang.

XL-coronatestlocatie Rijswijk opent

In evenementenhal De Broodfabriek in Rijswijk opent woensdagmiddag een XL-coronatestlocatie. Hier kunnen duizenden sneltesten per dag afgenomen worden. ''En je kunt hier heel snel terecht', vertelt directeur Annette de Boer. Het bezwaar van de wachttijden is er niet meer, dus ik raad deze locatie iedereen aan. Binnen enkele uren zie je de uitslag al binnenkomen.'

De XL-coronatestlocatie in Rijswijk | Foto: Omroep West

Reisorganisaties stunten met prijzen

Wie er deze winter ondanks of juist vanwege corona even uit wil naar de zon, heeft, los van gele of oranje reisadviezen, nog steeds genoeg keuze bij Nederlandse vliegmaatschappijen KLM, Transavia, TUI en Corendon. Wie wil kan voor een prikje weg, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. Met name de Canarische Eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura, evenals Curaçao en Bonaire zijn populair, omdat daarvoor code geel (vakantiereizen toegestaan) geldt, en het weer goed is met temperaturen van 25 tot 30 graden.

De touroperators zijn terughoudend met het van de daken schreeuwen van goedkope zonreisjes, omdat dit politiek-maatschappelijk gevoelig ligt. Het kabinet heeft alle Nederlanders opgeroepen tot half januari zoveel mogelijk thuis te blijven om ’import’ van besmettingen uit het buitenland te voorkomen.

NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De NS vraagt vanaf woensdag reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, te registreren via de NS-app of de site Reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen. Met de dienst Treinwijzer kan een reiziger een signaal kan worden gegeven wanneer onverwachte drukte dreigt. De reiziger kan er dan voor kiezen grote drukte te vermijden. Het gaat om een vrijwillige service, schrijft het AD.

Afgelopen zomer onderzocht de NS met het oog op het coronavirus of de service kan helpen. Zo’n vijfduizend passagiers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, waren volgens de NS overwegend positief en daarom zette het spoorbedrijf de test voort.

'Mijd drukke momenten bij eindejaarsinkopen'

De Veiligheidsregio Haaglanden roept haar inwoners op om de eindejaarsinkopen zoveel mogelijk uit te spreiden en drukke momenten te vermijden. Ook vraagt de veiligheidsregio winkeliers om terughoudend te zijn met Black Friday-acties. Stunten met prijzen geeft een onnodige drukte in de winkelstraten op één specifiek moment. Dat is onverstandig', zegt voorzitter Jan van Zanen van de Veiligheidsregio Haaglanden. 'Winkeliers nemen maatregelen om te zorgen hun winkel coronaproof is. Help ze daarbij door niet op drukke momenten te komen en je inkopen, waar mogelijk, digitaal te doen bij lokale ondernemers.'

