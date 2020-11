Coronavirus: NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Reisorganisaties stunten met prijzen

Wie er deze winter ondanks of juist vanwege corona even uit wil naar de zon, heeft, los van gele of oranje reisadviezen, nog steeds genoeg keuze bij Nederlandse vliegmaatschappijen KLM, Transavia, TUI en Corendon. Wie wil kan voor een prikje weg, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. Met name de Canarische Eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura, evenals Curaçao en Bonaire zijn populair, omdat daarvoor code geel (vakantiereizen toegestaan) geldt, en het weer goed is met temperaturen van 25 tot 30 graden.

De touroperators zijn terughoudend met het van de daken schreeuwen van goedkope zonreisjes, omdat dit politiek-maatschappelijk gevoelig ligt. Het kabinet heeft alle Nederlanders opgeroepen tot half januari zoveel mogelijk thuis te blijven om ’import’ van besmettingen uit het buitenland te voorkomen.

NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De NS vraagt vanaf woensdag reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, te registreren via de NS-app of de site Reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen. Met de dienst Treinwijzer kan een reiziger een signaal kan worden gegeven wanneer onverwachte drukte dreigt. De reiziger kan er dan voor kiezen grote drukte te vermijden. Het gaat om een vrijwillige service, schrijft het AD.

Afgelopen zomer onderzocht de NS met het oog op het coronavirus of de service kan helpen. Zo’n vijfduizend passagiers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, waren volgens de NS overwegend positief en daarom zette het spoorbedrijf de test voort.

'Mijd drukke momenten bij eindejaarsinkopen'

De Veiligheidsregio Haaglanden roept haar inwoners op om de eindejaarsinkopen zoveel mogelijk uit te spreiden en drukke momenten te vermijden. Ook vraagt de veiligheidsregio winkeliers om terughoudend te zijn met Black Friday-acties. Stunten met prijzen geeft een onnodige drukte in de winkelstraten op één specifiek moment. Dat is onverstandig', zegt voorzitter Jan van Zanen van de Veiligheidsregio Haaglanden. 'Winkeliers nemen maatregelen om te zorgen hun winkel coronaproof is. Help ze daarbij door niet op drukke momenten te komen en je inkopen, waar mogelijk, digitaal te doen bij lokale ondernemers.'

Coronakaart

