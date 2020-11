Coronavirus: Vertraging voor Leids coronavaccin, RIVM heeft jaar nodig voor inentingen

RIVM: heel Nederland vaccineren gaat zeker een jaar duren

Goed nieuws deze week: Pfizer ontwikkelde een vaccin tegen corona dat voor 90 procent effectief is. Maar veel vragen moeten de komende tijd nog beantwoord worden. Zoals: wie krijgt het vaccin eerst, welke groep krijgt welk vaccin en hoe organiseren we het vaccinatieprogramma?

Hans van Vliet, manager van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, geeft in een gesprek met de NOS aan dat het nog wel even gaat duren voor alles weer normaal wordt: 'We zullen zeker het hele jaar wel bezig zijn met vaccinaties.' Het is de bedoeling dat ouderen en kwetsbaren eerst gevaccineerd worden. Het is nog niet gezegd dat dat ook met het Pfizer-vaccin gebeurt, mogelijk komen er ook snel alternatieven op de markt die geschikter zijn.

Bronovo wordt geen calamiteitenziekenhuis

Het Bronovo-ziekenhuis wordt definitief geen calamiteitenziekenhuis. Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) onderzocht of het ziekenhuis van HMC toch ingericht kon worden als noodhospitaal om meer coronapatiënten kwijt te kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende medisch personeel beschikbaar is om een extra ziekenhuis in te richten.

LEES OOK: Bronovo wordt geen calamiteitenziekenhuis: 'Niet voldoende medisch personeel'

Weken vertraging voor Leids coronavaccin

De ontwikkeling van een Nederlands coronavaccin heeft mogelijk weken vertraging opgelopen. De proeven met het middel van Janssen Vaccines uit Leiden werden in oktober stilgelegd na een onverklaarde ziekte bij een proefpersoon. In de Verenigde Staten mocht Janssen na negen dagen de proeven hervatten, maar in Nederland kwam de toestemming pas deze week, meldt de medische nieuwssite Skipr.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) van de Nederlandse overheid had een maand nodig om het incident te beoordelen. Al die tijd lagen de proeven in Europa stil. Daardoor kan Janssen de onderzoeksresultaten later voorleggen aan de toezichthouders in de Verenigde Staten en Europa. Het was de bedoeling dat Janssen in het eerste kwartaal van volgend jaar om toelating zou vragen, zodat in het tweede kwartaal de eerste mensen gevaccineerd zouden worden.

NOC*NSF hoopt half december topcompetities te hervatten

Sportkoepel NOC*NSF hoopt dat half december de topcompetities in diverse sporten weer kunnen worden hervat. Daarover volgt komende week overleg met topambtenaren van het ministerie van VWS. Op het profvoetbal na liggen alle competities stil vanwege de coronamaatregelen. Met het plan dat als werktitel Heropening Sport heeft gekregen hoopt NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen ook 'de verenigingssport weer aan de praat te krijgen', zo meldde hij donderdag tijdens een informele bijeenkomst voorafgaand aan de algemene vergadering van maandag.

De topcompetities moeten gaan lopen omdat sporters die zullen deelnemen aan de Olympische Spelen wedstrijden nodig hebben. Voor de andere competities denkt Dielessen eerder aan een herstart begin volgend jaar. 'Dat heeft minder prioriteit en pas daarna gaan we denken aan de kantines, de kleedkamers en het toelaten van publiek. Dat is het laatste aspect voor ons.'

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt weer

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5658 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is hoger dan woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5418 gevallen meldde. Op dinsdag meldde het instituut 4682 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 76 sterfgevallen gemeld.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen, van 2277 tot 2201. Dat zijn 76 Covid-patiënten minder dan woensdag in het ziekenhuis lagen, een afname van 3,4 procent. De grootste daling deed zich voor op de verpleegafdelingen, waar 65 bedden van coronapatiënten vrijkwamen. De intensivecareafdelingen noteerden een afname van 11 mensen met Covid-19, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het LCPS meldde woensdag een daling van 18 coronapatiënten, dinsdagnam het aantal met 22 af. Maandag was er een kleine toename, ook van 22. In een week tijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten met zo'n 450 gedaald.

Uitslag van coronatest is binnen twee dagen bekend

Wie een afspraak maakt voor een coronatest, weet binnen twee dagen of hij of zij besmet is. In heel Nederland zit hooguit 48 uur tussen het maken van de afspraak en het horen van de uitslag, meldt de GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie voor de regionale gezondheidsdiensten.

Volgens de GGD-koepel wordt de maximale termijn in verreweg de meeste gevallen ruim gehaald. Wie een afspraak maakt voor een test, is gemiddeld tien uur later aan de beurt.. 'Als mensen zich gratis en veilig willen laten testen bij ons, kan dat weer snel. Dan hoef je niet naar de commerciële testers, onze tests zijn gratis en gaan niet van je eigen risico af', benadrukt een woordvoerder van de GGD GHOR Nederland.

Ticketmaster: wij stellen coronatest niet verplicht bij concert

Ticketmaster Nederland gaat geen vaccinatie of coronatest verplicht stellen als in de toekomst weer concerten of evenementen worden georganiseerd. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op berichten dat het Amerikaanse moederbedrijf hard zoekt naar oplossingen om snel weer grote evenementen te kunnen organiseren. Zo suggereerde Ticketmaster-baas Mark Yovich woensdag in gesprek met Billboard dat kaarthouders een 'geverifieerde status' krijgen als ze zijn gevaccineerd.

Zo'n voorwaarde dat kaarthouders een 'geverifieerde status' krijgen als ze zijn gevaccineerd of een coronatest hebben gedaan, is echter een van de talloze mogelijke oplossingen. 'Maar we zijn bezig met meer alternatieven', laat een woordvoerder van Ticketmaster Nederland weten. 'Bovendien gaan wij helemaal niet over het veiligheidsbeleid. Dat soort besluiten moeten de evenementen zelf nemen, samen met de lokale of de landelijke overheid.'

Al duizenden deelnemers aan corona-onderzoek met tbc-middel

Duizenden kwetsbare ouderen hebben zich sinds september laten vaccineren met het tuberculosevaccin BCG in de strijd tegen Covid-19. De vierduizend ouderen doen mee met een grootschalig onderzoek dat in twintig deelnemende Nederlandse ziekenhuizen loopt. Coronaminister Hugo de Jonge bezocht donderdagochtend het UMC Utrecht om zich daar te laten bijpraten door de hoofdonderzoekers.

Sterretjes mogen nog met oud en nieuw, net als carbidschieten

Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod waar het kabinet naar verwachting nog deze week mee komt. Dan gaat het bijvoorbeeld om sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes. Hetzelfde geldt voor carbidschieten, melden Haagse bronnen. Gemeenten kunnen daardoor zelf bepalen of dit wordt toegestaan.

Het kabinet wil vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling verbieden om de hulpdiensten te ontlasten. Jaarlijks melden zich honderden mensen op de spoedeisende hulp of huisartsenpost met verwondingen die zij hebben opgelopen door vuurwerkongelukken. Die extra toeloop kan de toch al overbelaste zorg er in coronatijd niet bij hebben.

'Niet genoeg geld voor steun aan schrijvers'

Er is meer geld nodig om schrijvers en vertalers in deze coronaperiode bij te staan. Dat zegt de Auteursbond. Tijdens de eerste aanvraagronde voor coronasteun dienden 246 auteurs een aanvraag in van maximaal 5000 euro. Het totaal aangevraagde bedrag oversteeg de miljoen euro, terwijl de beoordelingscommissies 176.000 euro te verdelen hadden, aldus de bond.

Wassenaar verdubbelt aantal handhavers

De gemeente Wassenaar verdubbelt het aantal handhavers. 'De coronamaatregelen worden in Wassenaar in de meeste gevallen gelukkig heel behoorlijk nageleefd. Toch is het belangrijk dat de handhavers erop toezien dat dit richting de feestdagen ook zo blijft', legt burgemeester Leendert de Lange uit. 'Daar hebben we extra menskracht bij nodig.'

Er komt 4,5 fte bij. Dat wil zeggen dat Wassenaar van vijf naar tien handhavers gaat. De bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) krijgen ondersteuning van toezichthouders. Zij gaan in duo’s op pad om toe te zien op de naleving van de coronavoorschriften. De toezichthouders dragen niet hetzelfde uniform als de boa’s, maar zijn wel herkenbaar aan hun toezichthoudershesje of -jas.

De gemeente Wassenaar verdubbelt het aantal handhavers I Foto: gemeente Wassenaar

Horeca vestigt hoop op 'fieldlabs'

Door middel van 25 zogenoemde 'fieldlabs' wil de horeca onderzoeken hoe zaken in december weer gedeeltelijk open zouden kunnen. Dit plan is woensdag besproken met premier Mark Rutte. 'Het kabinet heeft de afgelopen zeven maanden aan de open- of dichtknop gedraaid. Als er maatregelen werden genomen, was dat heel generiek: iedereen dertig man. Ongeacht de grootte van de zaak of het type zaak', legde Robert Willemse van Koninklijke Horeca Nederland donderdagochtend uit in West Wordt Wakker op Radio West.

In de fieldlabs willen de horeca-ondernemers samen met VNO-NCW en het RIVM opstellingen maken waarmee ze willen testen wat nu echt kan. 'Over alle sectoren, dus café, restaurant en hotel. Op basis van dat plan - daar zullen heel veel dingen inzitten die we als horecaondernemer al doen - willen we het kabinet ervan proberen te overtuigen dat we in december gedeeltelijk open kunnen.'

Hij spreekt over maatwerk. Waarbij goed gekeken wordt naar de grootte van de zaak, de omstandigheden, hoe iets is ingericht, wat er in de ene zaak wel en in de andere zaak niet kan en wat daar voor nodig is. 'Dat maatwerk moet ertoe leiden dan we sneller en verder open kunnen. Met uiteindelijk het perspectief dat we opengaan zonder beperkingen.'

Of er ook horecazaken uit deze regio meedoen aan de proef is nog niet bekendgemaakt. 'De zaken die meedoen aan de pilot moeten deze week bekend worden', is het enige wat Willemse daarover wil zeggen. 'Die fieldlabs zijn overigens geen zaken waar mensen even kunnen komen aanlopen om wat te drinken of te eten', benadrukt hij. 'Dit alles wordt helemaal georganiseerd met een bepaalde hoeveelheid mensen in verschillende bezettingsgraden, TNO en het RIVM erbij.'

Burgemeester van Leiden: 'Stuk ziel van stad verdwenen'

'De bedrijven zijn (vrijwel) dicht, heel veel kan niet meer, velen zitten noodgedwongen thuis. Daarmee is ook een stuk ziel van de stad verdwenen en dat merk ik goed als ik door de stad loop.' Dat schrijft de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een brief aan de inwoners. Zo'n brief schrijft de burgemeester in deze coronatijd geregeld aan de stad.

Daarin schrijft Lenferink ook dat de maatregelen ook hem zwaar vallen. 'Het is nog net geen totale lockdown, maar zo voelt het wel. Ik vind het net als u niet makkelijk, ik mis het 'in het echt zien' van mensen en ik mis het bij elkaar kunnen zijn met familie en vrienden . En als ik de mensen zo hoor, mist u dat ook.' De burgemeester vindt het helemaal zuur voor mensen die werken in de horeca, de vrijetijds- en evenementenbranche en in de culturele sector. 'Juist deze sectoren maken het leven in de stad zo aangenaam', aldus Lenferink.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden | Foto: Omroep West

De burgemeester is ook trots op de Leidenaren 'die zich in deze moeilijke tijd op allerlei manieren inzetten in en voor de stad'. Sommigen doen dat volgens Lenferink door hun werk in de zorg, sommigen door hun creativiteit aan te spreken en er het beste van te maken en weer anderen door hun hulp aan ouderen of kwetsbaren in onze stad. 'Aan al die mensen zou ik willen zeggen; let op elkaar, maar let ook op jezelf. Er wordt veel van ons gevraagd, zorg ook voor een beetje ontspanning. Ik kan er na een mooie herfstwandeling of een lange fietstocht altijd weer even tegen. Misschien helpt u dat ook!'

'Fans moeten bewezen coronavrij zijn bij bezoek evenementen'

Om een concert of een sportwedstrijd te mogen bezoeken, moeten fans kunnen aantonen dat ze coronavrij zijn. Dat kan door het laten zien van een negatieve testuitslag of een bewijs van een vaccinatie. Daarvoor pleit kaartjesverkoper en concertpromotor Live Nation Entertainment die een plan voor het hervatten van live-evenementen uit de doeken deed.

Investeringsbereidheid bij ondernemers neemt af door crisis

De investeringsbereidheid van ondernemers daalt. Uit een enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt dat een vijfde van de bedrijven volgend jaar verwacht minder te investeren dan dit jaar door onzekerheden, vooral door de coronacrisis. Bedrijven merken daarbij op dat hun financiële buffers minder zijn geworden.

'Kosten van lockdown wegen niet langer op tegen baten'

De kosten van een lockdown wegen niet langer op tegen de baten. Dat schrijven deskundigen in economenblad ESB over de prijs en het nut van de in maart door het kabinet afgekondigde lockdown. Ze constateren dat de overheid niet meer alles dicht moet gooien, maar dat er een andere manier van leven met het coronavirus moet worden gevonden. De analyses zijn gemaakt door Bas Kolen, risico-expert aan de TU Delft, en econoom Paul Frijters. Volgens Kolen was de lockdown in maart 'met zowel de kennis van toen als die van nu' te verdedigen, maar is dat nu niet langer meer zo. De kosten van lockdowns blijven oplopen naarmate ze langer voortduren, terwijl het nut ervan gelijk blijft.

Minder Sinterklaas dit jaar, wel massaal kerst

Volgens het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl is dit jaar slechts 35 procent van de Nederlandse bevolking van plan Sinterklaas te vieren. Vorig jaar vierde de helft van de Nederlanders nog Sinterklaas. Wel zijn we massaal van plan kerst te vieren, tachtig procent van de Nederlanders geeft aan dat zij Kerstmis zullen vieren dit jaar. Corona is voor veel mensen de belangrijkste reden om de feestdagen niet te vieren.

Voor zo'n tien musea dreigt sluiting binnen een halfjaar

Zo'n tien musea verwachten binnen een halfjaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die de Museumvereniging donderdag publiceert. Daaraan is meegedaan door zo'n zestig procent van de leden van de brancheorganisatie. Van hen verwacht ongeveer een kwart het nog hoogstens een jaar te kunnen volhouden.

'GGD'en werken met software die niet op pandemie is berekend'

Het computerprogramma dat de 25 Nederlandse GGD’en gebruiken en waaruit het RIVM de dagelijkse besmettingscijfers haalt, is niet geschikt voor toepassing tijdens een pandemie. Dat stelt de ontwikkelaar van het programma in de handleiding ervan. GGD’en en RIVM erkennen onvolkomenheden tegen de Volkskrant, maar stellen in crisistijd te moeten roeien met de riemen die zij hebben.

Archieffoto vuurwerk | Foto: Omroep West

'Politiek misbruikt virus voor algeheel verbod'

'De politiek misbruikt het coronavirus om een algeheel vuurwerkverbod te forceren'. Dat schrijven de Nederlandse vuurwerkhandelaren op een paginagrote advertentie met de kop 'Wij zeggen alvast sorry!' die donderdag in enkele landelijke dagbladen staat. Volgens de vuurwerkhandel zal een vuurwerkverbod de problemen in de maatschappij en de druk op de zorg in deze coronatijd niet oplossen. 'Het algehele vuurwerkverbod willen sommige partijen al jaren, een gedeeltelijk verbod gaat hen niet ver genoeg. En nu kunnen ze het coronavirus hiervoor misbruiken.'

De handelaren waarschuwen in de advertentie voor 'juist meer en ernstiger letsel en druk op de zorg omdat mensen hun heil zoeken in gevaarlijker illegaal vuurwerk'.

Kabinet verwacht eind dit jaar einde aan nertsenhouderijen

Het kabinet gaat ervan uit dat eind dit jaar geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Landbouwminister Carola Schouten zegt snel met een stoppersregeling te komen. Volgens sectororganisaties zullen in dat geval voor eind december alle resterende dieren zijn gedood en afgevoerd. Bij ruim de helft van de nertsenfokkerijen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Die bedrijven zijn allemaal preventief geruimd, omdat de dieren ook mensen kunnen aansteken. Op de boerderijen waar geen besmettingen zijn gevonden, worden momenteel de dieren die dit voorjaar geboren zijn gedood en gevild.

Boete voor niet dragen van mondkapje wordt 95 euro

De boete voor het niet dragen van een mondkapje in ruimtes waar dat wel verplicht is, wordt 95 euro. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De hoogte van het bedrag is in lijn met andere boetes voor corona-overtredingen. Er volgt dan ook geen strafblad op een mondkapjesboete.

De mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten die het kabinet wil instellen, gaat uiterlijk 1 december van kracht. Vanaf dan gelden ook de boetes.

Geen thuisquarantaine meer na werk of studie over de grens

Mensen die over de grens werken of studeren in risicogebieden, in bijvoorbeeld België of Duitsland, hoeven niet meer oneindig in thuisquarantaine. Volgens de regels zou dat wel moeten, maar coronaminister Hugo de Jonge noemt dat "disproportioneel" omdat de quarantaineperiode dan na elke werk- of studiedag opnieuw zou beginnen.

Een gedeeltelijke uitzondering was voor hen al mogelijk, bijvoorbeeld voor werkverkeer. Maar alles wat daarbuiten valt, zoals een wandeling, mag niet. Wie de oude regels volgde, zou alleen nog eindeloos heen en weer naar werk kunnen. Daar komt met de volledige uitzondering voor deze groep een einde aan.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.