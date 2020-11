Coronavirus: Bezoek koningin Máxima aan zorglocatie Noordwijk, nieuwe besmettingen neemt opnieuw toe

Verbod op vuurwerk met jaarwisseling definitief

Er komt definitief een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Dat maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) na afloop van de wekelijke ministerraad bekend. De vuurwerkbranche krijgt van het kabinet 40 miljoen euro ter compensatie van het eenmalige verbod.

Het voorgenomen verbod lekte afgelopen week al uit. Het kabinet verbiedt het afsteken van vuurwerk om de druk op de zorg zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten ongeveer 1300 mensen gewond door het vuurwerk. Zij kwamen bij huisartsenposten of in ziekenhuizen terecht. Ook moet het vuurwerkverbod de politie ontlasten.

Besmettingen nemen voor de derde dag op rij toe

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronagevallen gestegen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6109 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op donderdag 5651 nieuwe gevallen gemeld, op woensdag 5417 en op dinsdag 4681.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 54. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 89 sterfgevallen gemeld.

Aantal opgenomen coronapatiënten daalt licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2181 mensen vanwege het coronavirus, twintig minder dan op donderdag. Het is het laagste aantal in bijna drie weken tijd.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1572 coronapatiënten, 34 minder dan een dag geleden. Het aantal patiënten op de ic's steeg juist licht, van 595 naar 609.

Pakketbezorgers willen dat politiek misstanden aanpakt

Pakketbezorgers roepen de Tweede Kamer op om de wanpraktijken in hun branche aan te pakken. Volgens de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) is ingrijpen nu harder nodig dan ooit vanwege de topdrukte in verband met de corona-uitbraak. De organisatie dringt aan op het instellen van een bodemtarief en beter toezicht.

Met de periode van Sinterklaas, kerst en nieuwjaar voor de deur verwachten de bij de vereniging aangesloten bezorgondernemers nog eens een verdubbeling van het aantal te bezorgen pakketten. Die topdrukte, gecombineerd met de volgens hen al jarenlang tekortschietende tarieven, zou de problemen in de pakketbezorging versterken. Steeds meer onderaannemers staan op omvallen en de werkdruk stijgt in de ogen van de BVPD tot een onaanvaardbaar niveau.

Koningin Máxima bezoekt woonzorglocatie in Noordwijk

Koningin Máxima heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk. Het bezoek aan de vestiging van zorgorganisatie 's Heeren Loo stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Koningin Máxima sprak eerst met enkele bestuurders over de invloed van de coronapandemie op de gehandicaptenzorg in Nederland en de zorg bij ’s Heeren Loo in het bijzonder. Aansluitend ging zij in gesprek met medewerkers over de zogenoemde Crisis Zorg Unit. ’s Heeren Loo biedt in deze unit gespecialiseerde hulp aan bewoners met corona die vanwege hun beperkingen doorgaans niet in het ziekenhuis opgenomen kunnen worden.

Topdrukte op de intensive care Haga Ziekenhuis

Het is op de intensive care-afdeling van het HagaZiekenhuis nog drukker dan tijdens de eerste golf. Alle achttien bedden zijn bezet, waarvan dertien patiënten het coronavirus hebben. 'We waren er op voorbereid, maar het valt toch weer zwaar', vertelt verpleegkundige Machteld van Kerpel.

Het aantal nieuwe besmettingen is niet meer zo hoog als tijdens de piek van de tweede golf, maar in de ziekenhuizen merken ze de gevolgen nu pas echt. 'De meeste mensen die besmet zijn blijven eerst een paar weken ziek thuis. Pas als het dan niet gaat, dan komen ze in het ziekenhuis terecht. Met wat geluk kunnen ze dan nog een paar dagen op de afdeling worden verpleegd, maar uiteindelijk zijn er mensen die dan zo uitgeput zijn dat ze bij ons komen', legt Van Kerpel uit in West Wordt Wakker op Radio West.

Proef in bioscoop, theater en stadion, maar nog geen festivals

In een aantal bioscopen, theaters en stadions mogen begin volgend jaar bij wijze van proef meer mensen komen, om te kijken hoe dat gaat. Het kabinet heeft in principe groen licht gegeven voor tests met deze evenementen en zakelijke congressen, meldt staatssecretaris Mona Keijzer na een overleg tussen het kabinet en de evenementenbranche. Concerten en festivals mogen nog even niet proefdraaien.

De proeven mogen overigens alleen in regio's waar op dat moment het risiconiveau 'waakzaam' geldt. Dat betekent dat de situatie goed onder controle is: het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is laag, mensen houden zich aan de regels, het bron- en contactonderzoek werkt goed en de zorg kan het aan.

'Ik ben er echt heel erg blij mee', zegt staatssecretaris Keijzer. 'Maar we moeten wel kijken naar het niveau van besmettingen. We willen voorkomen dat het misgaat.' Het is nog niet duidelijk wanneer de tests kunnen beginnen.

Bloemenhulde voor teststraatmedewerkers

Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en -veredelaars, deelt vrijdag chrysanten uit aan medewerkers van coronateststraten. De organisatie bedankt ze hiermee voor hun inzet.

Er zijn meer dan 3400 boeketten gebonden om te bezorgen bij medewerkers in het hele land. 'Na het nieuws over agressie richting de hardwerkende GGD-medewerkers, vonden wij het tijd voor een positief tegengeluid', zegt voorzitter Jan van Ruyven van Stichting Chryson.

Coronacrisis af te lezen in bestedingspatroon huishoudens

De coronacrisis laat zijn sporen na bij de bestedingen door huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkt op dat in september minder geld werd uitgegeven aan een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool en voetbalwedstrijden in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook aan het gebruik van openbaar vervoer is minder besteed.

Consumenten hebben in september 3,5 procent minder besteed dan in september 2019. De krimp is wat groter dan de voorgaande maand. De uitgaven aan diensten, zoals horeca en dagjes weg, daalden op jaarbasis met bijna 7 procent. Ook werd minder brandstof getankt. Daartegenover werd meer geld uitgegeven aan duurzame goederen als elektronische apparatuur en artikelen om het huis op te knappen of gezelliger te maken.

Impact corona op Nederland minder sterk dan in hele EU

De Nederlandse economie lijkt iets beter bestand tegen de impact van de coronacrisis dan Europa als geheel. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) momenteel 3 procent onder dat van eind 2019, voorafgaand aan de crisis. In de Europese Unie is de krimp gemiddeld 4 procent.

Volgens het CBS is het patroon van de coronacrisis in veel economieën hetzelfde. Het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een lichte krimp. In het tweede kwartaal kwam de grote klap gevolgd door herstel in het derde kwartaal.

Het CBS zet de prestatie van de Nederlandse economie ook af tegen grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland. In die landen blijven de economieën ruim 4 procent onder het niveau van eind 2019.

'Werkgevers willen belastingvrije vergoeding voor thuiswerken'

Werkgevers willen dat de vergoeding voor thuiswerken belastingvrij wordt en dat er een aanpassing komt van de vaste reiskostenvergoeding. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, dat honderden leden hierover ondervroeg. Want ook na de coronacrisis verwacht het overgrote deel van de werkgevers dat thuiswerken de norm wordt en werknemers minimaal twee dagen per week thuis werken, zegt de AWVN.

Werkgevers kunnen nu nog reiskosten belastingvrij uitkeren, maar per 1 januari 2021 vervalt dit voordeel. Daarnaast is er nog geen belastingvoordeel voor een thuiswerkvergoeding. Twee op de vijf werkgevers zegt tegen de AWVN dat de huidige belastingwetgeving hen beperkt in het uitkeren van geld voor thuiswerken.

'Twijfel bij kwart ouderen over vaccinatie tegen coronavirus'

Hoewel een meerderheid van de ouderen (65,5 procent) zich direct wil laten vaccineren zodra een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, bestaat er ook veel twijfel. Ruim een kwart (27,2 procent) van de ouderen geeft aan zich niet direct te laten vaccineren, 7,3 procent weet het nog niet. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder 521 leden van het ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds.

Er zullen straks niet meteen genoeg vaccins zijn om te verdelen onder alle Nederlanders. Het Nationaal Ouderenfonds vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht welke mensen en bevolkingsgroepen als eerste toegang krijgen tot het vaccin. 'Ouderen lopen grotere gezondheidsrisico’s, we hopen dat een groot deel van de eerste vaccins aan hen beschikbaar wordt gesteld', zegt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds.

NOC*NSF wil dat topcompetities half december weer beginnen

De basketballers van ZZ Leiden I Foto: Orange Pictures

Sportkoepel NOC*NSF wil het kabinet er met het plan 'Heropening Sport' van overtuigen dat verantwoord sporten in coronatijd mogelijk is. De sportorganisatie hoopt dat de Nederlandse topcompetities in een aantal sporten vanaf half december weer kunnen beginnen. Dat meldt de NOS.

De achterliggende gedachte is dat sporters die volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen competitiewedstrijden hard nodig hebben. Volgens NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen is het ook belangrijk dat de verenigingssport weer worden opgestart.

700 mensen meer gestorven dan normaal

In week 45 (2 tot en met 8 november 2020) overleden naar schatting 3630 mensen, meldt het CBS. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3644 mensen overleden. Normaal sterven er in week 45 ongeveer 700 mensen minder.

De GGD heeft gemeld dat er vorige week in totaal 358 aan corona zijn overleden. Een week eerder was dat nog 409. Omdat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht is voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden coronapatiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

