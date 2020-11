Coronavirus: agenten uit Lisse helpen bij beëindigen tentfeest in Nieuw-Vennep

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Politie Lisse helpt bij beëindigen feest in Nieuw-Vennep

De politie, waaronder opgeroepen agenten uit Lisse, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een groot feest in een tent in Nieuw-Vennep. Daar waren meer dan tachtig personen aanwezig. De sfeer werd grimmig, laat de politie Haarlemmermeer op Twitter weten. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse. De feestvierders kunnen een proces-verbaal tegemoet zien.

5941 nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor het eerst sinds dinsdag gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5941 positieve tests geregistreerd.

Het RIVM had op vrijdag 6109 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is zaterdag bijgesteld naar 6108. Donderdag werden 5651 nieuwe gevallen gemeld, woensdag 5417 en dinsdag 4681.

In Den Haag zijn het afgelopen etmaal 154 besmettingen gemeld. In totaal waren er 394 besmettingen in Haaglanden. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kende met 670 de meeste nieuwe besmettingen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 86. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.

Burgemeester van Zanen brengt Haagse kindertekeningen naar Sinterklaas

Burgemeester Jan van Zanen mocht zaterdag op bezoek bij Sinterklaas in het Pietenhuis. In plaats van de traditionele intocht was er een speciaal Sinterklaasjournaal. Verschillende burgemeesters mochten bij Sinterklaas op bezoek. Van Zanen was de eerste burgemeester die op audiëntie mocht komen bij de Sint. Hij kwam allemaal mooie tekeningen van Haagse kinderen brengen en uiteraard ook een blikje Haagse Hopjes.

Veel mooie tekeningen vielen al op de mat,

De eerste lading heeft Sint inmiddels van mij gehad.

En kinderen vooral niet getreurd,

Er kan nog steeds voor Sint worden gekleurd.

Graag ga ik een keertje extra bij Sinterklaas voorbij,

En maak hem dan met jullie kunstwerken blij.



Burgemeester Jan van Zanen

Gemeente Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag



Beeld: NPO

Alleen gevaccineerde bezoekers bij festivals

Poppodia en festivals willen onderscheid kunnen maken tussen bezoekers die wel en niet gevaccineerd zijn. Dat zegt de Vereniging Nederlandse poppodia en Festivals in Trouw. De vereniging ziet mogelijkheden om kaartjes te weigeren aan niet-gevaccineerden, om festivals weer te laten doorgaan en poppodia te openen. ' Voor het overleven van onze organisaties is het cruciaal dat er weer wat meer kan', aldus directeur Berend Schans.

Gisteren werd bekend dat een aantal theaters, bisocopen en stadions toestemming heeft gekregen van het kabinet om proeven te doen met meer publiek. Dan moet het aantal besmettingen de komende tijd wel afnemen. Zo wordt onderzocht hoe veilig dit soort evenementen zijn. Concerten en festivals mogen vooralsnog niet meedoen aan de proef.

'November en december kritieke periode'

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is kritisch op het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen volgende week te versoepelen. Op Radio 1 zei hij dat hij bezorgd is over het mogelijke effect.

'We hebben deze zomer gezien dat het aantal besmettingen toeneemt als mensen meer contact met elkaar hebben. Dus ik hoop dat we geleerd hebben van de zomer, want we gaan nu nog de moeilijke winterperiode in. De maand november en vooral de maand december staan bekend om de verkoudheidsvirussen. Dat wordt echt de kritieke periode, dus ik zou echt voorzichtig zijn op het moment', zegt Gommers die ook de vaste expert is van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over maatregelen tegen de uitbraak.

Experts: vaccinatiecampagne nodig

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen. Een nieuwe taskforce moet die samen met het RIVM ontwikkelen, zegt kinderarts-infectioloog, vaccinoloog en emeritus-hoogleraar Ronald de Groot tegen De Telegraaf.

Volgens De Groot wordt het een opgave jongvolwassenen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. 'Dat is een zorgpunt en een probleem. Een deel heeft door hun gedrag laten zien corona niet zo serieus te nemen. Dat is een aanzienlijke groep. Om die te bereiken zal een goede communicatiestrategie nodig zijn.'

