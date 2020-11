Oud-wethouder Guernaoui na jaar weer aan de slag: 'Het is zwaar om thuis te zitten'

'Superzwaar', vond Rachid Guernaoui het om ruim een jaar zonder baan thuis te zitten. Maar vandaag had hij weer digitale vergaderingen, hij maakte kennis met nieuwe collega's en nam deel aan een teamoverleg. Het was zijn eerste werkdag als projectleider vernieuwing 'Digi Inkoop' bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarmee komt 'eindelijk' een einde aan een periode van thuiszitten die hij niet makkelijk vond. 'Als je geen werk hebt, word je wakker met het idee: wat zal ik vandaag eens gaan doen? Vandaag werd ik wakker met het idee: Leuk, ik mag aan de slag.'

Guernaoui was tot begin oktober 2019 wethouder voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Aan die door hem zo lang geambieerde baan kwam een einde nadat de Rijksrecherche een inval deed bij hem en collega-wethouder Richard de Mos. De twee politici werden onder meer verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De twee ontkennen steeds met kracht. Maar het Openbaar Ministerie denkt een zaak te hebben. Inmiddels is De Mos al een aantal malen verhoord, Guernaoui naar eigen zeggen twee keer. 'Dat waren heel korte gesprekken.'

Geen geschikte baan

Sinds die inval op 1 oktober zat Guernaoui thuis. Voordat hij wethouder werd was hij ook al Rijksambtenaar en hij had een terugkeerregeling. Maar tot vandaag was er nog geen geschikte baan. Nu is hij verantwoordelijk voor het vernieuwen en vervangen van het inkoopsysteem van het ministerie. Een klus die bij hem past. 'Ik heb al vaker ICT-projecten gedaan, ook op het gebied van inkoop', zegt hij. 'Ik heb er heel veel zin in, want ik heb nu wel lang genoeg thuis gezeten.'

In de periode als wethouder was Guernaoui onder meer verantwoordelijk voor een ambitieus werkgelegenheidsproject van de gemeente Den Haag. Die periode thuiszitten, heeft hem nog eens extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk werk is. 'Het is heel zwaar om thuis te zitten.'

Verkiezingen 2022

Terwijl hij dus weer aan de slag gaat, loopt ook nog de zaak tegen hem. Guernaoui is vol goede hoop op een voor hem positieve afloop – ook al kan dat nog meer dan een jaar duren. Tegen die tijd zijn er ook weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarna, in 2022, hoopt hij terug te keren als wethouder. 'Die ambitie heb ik zeker nog niet opgegeven. Maar eerst weer eens werken.'

LEES OOK: Richard de Mos kan één jaar na inval juridische kosten niet meer betalen: 'De partij is blut'