Noordwijk overweegt percelen 'krottenkoning' te kopen

Eind vorige week werd bekend dat een financier van Ronnie van de Putte, die bekendstaat als de krottenkoning, een aantal percelen wil gaan veilen. De ondernemer ging in zee met de financier om projecten in Noordwijk te ontwikkelen. In ruil voor dat geld zou de financier delen in de winst, maar omdat de projecten nooit van de grond kwamen, eist de financier zijn geld terug. De lening liep tot eind vorig jaar.

Het gaat om drie stukken grond in Noordwijk, waaronder het Gat van Palace waar ooit het Palacehotel stond. Een woordvoerder laat weten: 'We willen de kuststrook een impuls geven, en in dat project zijn deze stukken grond van groot belang. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheden'. Een van die mogelijkheden is het zelf aankopen van de grond, erkent hij.

'Niet de eerste keer'

De woordvoerder benadrukt dat het niet de eerste keer is dat grond van Ronnie van de Putte gedwongen verkocht dreigt te worden. In 2013 was dat ook het geval. Toen ging het op het laatste moment niet door, omdat er toch een oplossing werd gevonden. Daarom houdt de gemeente met alle mogelijke scenario's rekening. Bovendien zijn de ervaringen die de gemeente met de man heeft niet goed.

De financier die nu zijn geld terug wil, leende geld aan Van de Putte toen die in zee ging met VolkerWessels B.V. Dat was een ultieme poging om ontwikkelingen in Noordwijk van de grond te krijgen. De woordvoerder zegt dat er al 'erg lang geen contact meer is geweest' tussen Ronnie van de Putte en de gemeente Noordwijk.

Vrijwillige verkoop van grond

De veiling van de grond, die als onderpand is gegeven voor de lening, staat op de agenda voor 7 december. Om de veiling niet door te laten gaan, heeft het bedrijf Bever Holding van Van de Putte aangekondigd om naar mogelijkheden te kijken om de lening toch te betalen. Een van de mogelijkheden is het vrijwillig verkopen van grond.

Dat betekent dus dat Bever Holding te weinig geld in kas heeft om leningen die uitstaan terug te betalen. Van de Putte richt geregeld nieuwe bedrijfjes op om projecten in onder te brengen, maar een schuldenlast blijft ook drukken op de moedermaatschappij.

