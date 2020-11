Hondenprofessional: 'Met veiligheidstuigje en gps-chip had schapendrama voorkomen kunnen worden'

Nadat twee uit het buitenland geadopteerde husky's vorige week veertien schapen doodbeten, is de discussie losgebarsten of men nog wel honden uit het buitenland moet meenemen. 'Het kan goed gaan', zegt Laure-Anne Visele, oprichtster van hondenschool Oh My Dog in Den Haag. 'Maar ze kunnen ook in een soort roofdieren veranderen.'

Dagelijks stromen er tientallen e-mails bij haar binnen van mensen die niet weten wat ze met het gedrag van hun uit het buitenland geadopteerde hond aan moeten. 'We zien het steeds vaker', geeft ze toe. Toch vindt ze het meenemen van een hond uit een asiel in het buitenland wel een goede ontwikkeling. 'Deze honden krijgen op deze manier een nieuw thuis.'

Maar wat de hondenprofessional zorgelijk vindt, is dat mensen impulsief een hond uit het buitenland naar Nederland brengen. Dat deed ook Debby van Dongen van hondenplatform Doggo toen zij haar hond Kaneel via een stichting in Spanje adopteerde. 'Ik was op slag verliefd, maakte die beslissing volledig op emotie, zonder na te denken over de eventuele gevolgen. Ik wist veel van honden, dacht ik. Maar thuis viel het behoorlijk tegen.'

Overprikkeld

'Mijn hond plaste en poepte in huis, maakte spullen kapot. Achteraf gezien was het gewoon stress.' Hondentrainer Laure-Anne legt uit waar die stress vandaan komt. 'Veel van dit soort honden zijn nog nooit in de stad geweest of in contact met onbekende mensen. Doordat hun baasjes ze meteen overal mee naar toe te slepen, raken ze overprikkeld en worden ze vooral heel erg bang.'

Of dat ook met de honden in Monster vorige week gebeurd is? ‘Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn ook genoeg situaties dat het wel goed gaat met een buitenlandse hond, maar ze kunnen inderdaad ook veranderen in een soort roofdieren. We zien dit soort incidenten niet per se vaker bij geadopteerde honden uit het buitenland. Het heeft meer te maken met het jachtinstinct van het ras.’

Chip

Van de husky's in Monster is in elk geval bekend dat zij uit de halsband zijn gesprongen. Maar kan dat eigenlijk wel? Laure-Anne: 'Jazeker, en vaak bij overprikkelde buitenlandse honden, en helemaal bij husky’s of herders zie je dit vaker gebeuren. Wij adviseren daarom altijd bij een buitenlandse hond om in het begin een veiligheidstuigje te dragen.'

Had het ongeluk nog op een andere manier voorkomen kunnen worden? 'Baasjes kunnen heel gemakkelijk een GPS chip op de halsband van de hond vastmaken. Dat kost bijna niks. Maar dan is hij hooguit een paar minuten weg, in plaats van uren.'

Weloverwogen

Wat is nu het advies voor toekomstige baasjes: wel of geen hond uit het buitenland adopteren? Zitten de asielen in Nederland niet ook al heel vol? Debby van Dongen: 'Nee dat is absoluut niet zo, in asielen in Nederland worden hooguit zo'n 150 honden aangeboden, terwijl de vraag 180 duizend is.'

Volgens Laure-Anne moeten mensen het zeker doen. 'Maar doe het weloverwogen en geef de hond voldoende tijd om hier goed te kunnen wennen. En neem bij de eerste signalen van verkeerd gedrag direct contact op met een hondenprofessional, voordat de problemen echt heel groot worden.'

