Gedenksteen van overleden vader verdwenen: 'Het betekent heel veel voor ons'

Voor de 18-jarige Naomi uit Scheveningen was 2020 een emotioneel jaar, meldt mediapartner Den Haag FM. In februari overleed haar vader Theo op 59-jarige leeftijd tijdens het hardlopen aan een hartaanval.

'Hier is het', zegt ze terwijl ze stopt naast een fietspad vlakbij de Waalsdorpervlakte. In het zand is een hart van rozen gevormd. 'We hebben hier een mooi gedenkplekje voor mijn vader gemaakt. We hadden ook een hele mooie gedenksteen, die we van iemand hadden gekregen. Maar die is weg', zegt ze met tranen in haar ogen. 'We denken dat die door iemand is meegenomen.'

'Hier heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen'

En dat doet de familie veel verdriet. 'Het betekent heel veel voor ons. Dit is de plek waar hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen', vertelt ze. 'Hij is gecremeerd, dus we hebben niet echt een andere plek om hem te herdenken. We vonden het een mooie omgeving om het hier te doen.'

De verdwenen gedenksteen | Privéfoto

Via familie hoorden ze dat de steen er niet meer lag. 'Het is best wel pijnlijk dat iemand de steen met goed geweten heeft meegenomen, terwijl best wel duidelijk was wat voor plek dit is. Daar word je best wel een beetje boos van.'

Tips over gedenksteen

Twee weken geleden hebben ze een oproep gedaan op Facebook. Het heeft nog niet geleid tot de juiste tip, maar ze geven de moed niet op. 'We hopen nu gewoon dat iemand een tip heeft. Dat iemand iets weet of iets heeft gezien, zodat die steen weer bij ons terugkomt', zegt Naomi. 'Misschien dat iemand die hem heeft meegenomen nu denkt: laat ik hem maar terugbrengen.'

Heb je informatie over de gedenksteen? Mail naar online@omroepwest.nl.

