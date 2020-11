Jasper bouwt even geen podia meer, maar GGD-testlocaties: 'Fijn om toch iets bij te kunnen dragen'

Het bouwen van deze XL-testlocatie voor de GGD Rotterdam Rijnmond op een parkeerterrein het vliegveld lijkt eigenlijk best een beetje op het werk dat hij tot de lockdown in maart deed: het coördineren van de opbouw van podia voor grote festivals. 'Dit is ook tijdelijk', zegt Jasper. 'Maar dit bouwen we niet voor een feestje. De insteek is nu wel anders.'

Over drie weken gaan bij het vliegveld dagelijks zo'n 10.000 mensen getest worden op corona. Het is één van de zeven megatestlocaties die uit de grond gestampt worden door een unieke samenwerking met het leger, het rode kruis en de werkgeversvereniging VNO-NCW.

'The show must go on'

'Het is fijn om in deze tijd toch een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren', zegt Jasper die erg blij is met dit werk. Tot maart was hij technisch producent in de evenementenbranche. 'We waren met van alles bezig, zoals bijvoorbeeld het Songfestival.'

'Dat het allemaal stil kwam te liggen vond ik best heftig', blikt hij terug. 'We zaten ineens met een volledig lege agenda, met alle gevolgen van dien.' Via een omweg kon hij recent toch weer aan het werk. 'Ik had het niet zien aan komen, maar ik vind het heel leuk. Je bent weer met z'n allen bezig met hetzelfde doel: the show must go on. Dat is in dit geval niet anders.'

