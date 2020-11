CPC Loop overweegt uitstel, 20 van Alphen houdt hoop op coronaproof-editie

De organisaties van grote evenementen in het voorjaar van 2021 zijn aan het wikken en het wegen: kan een evenement doorgaan? En in welke vorm? Begin maart vindt bijvoorbeeld de NN CPC Loop plaats, 'maar we zijn serieus aan het overwegen om de editie dit voorjaar te verplaatsen naar het najaar', laat de organisatie weten.

De kans is klein dat we in het voorjaar helemaal van het coronavirus af zijn en dus zitten de organisaties met de handen in het haar. Wat is verstandig? 'De verwachting is dat corona onvoldoende onder controle is', aldus Sigrid van der Toorn namens de NN CPC Loop. 'Met 40.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers, wordt het lastig.'

De organisatie is op dit moment in gesprek met betrokkenen om het loopfestijn dat 7 maart 2021 plaats zou vinden over de zomer heen te tillen. 'We verwachten aan het einde van dit jaar de knoop door te hakken', zegt Van der Toorn.

20 van Alphen houdt hoop

De organisatie van hardloopevenement 'de 20 van Alphen' houdt hoop in het voorjaar alsnog een coronaproof-editie neer te kunnen zetten. Het loopfestijn, dat ook wel wordt gezien als de openingsklassieker van het Nederlandse hardloopseizoen, wordt altijd gehouden op de 1e zondag van maart.

'We hebben de ambitie om dat op een veilige manier door te laten gaan', vertelt voorzitter Ronald Verkade. 'Maar we realiseren ons tegelijkertijd ook dat het niet makkelijk gaat worden. Het feit dat het ook helemaal niet door kan gaan, hangt als een zwaard van Damocles boven de organisatie.'

Afstand houden voor startschot en na de finish

'Maar het is nog een eind weg', zegt de voorzitter hoopvol. 'We zouden het ook wel stoer vinden om alsnog een hardloopevenement neer te zetten.' Dat gaat wel veel voeten in aarde hebben. 'We zullen het dan met minder en met kortere afstanden moeten doen. Ook moeten we veel aanpassingen doen met het opstellen van de atleten.'

Zo mogen deelnemers, net als bij een voetbalwedstrijd, volgens de regels tijdens het rennen wel bij elkaar in de buurt komen. 'Bij de start en over de finishstreep moeten ze weer afstand houden.' Wat de voorzitter daar van vindt? 'We doen niet aan politiek', antwoordt hij. 'Dit zijn de regels en binnen die regels proberen we iets te organiseren, wetende dat er elke dag een streep doorheen gezet kan worden.'

