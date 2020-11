Daryl Janmaat gaat meetrainen bij ADO: 'Ik ben welkom en dat vind ik fijn om te horen'

De Haagse voetballer vertrok in 2008 bij ADO Den Haag. Via SC Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United kwam hij bij Watford terecht. Daar liet hij zijn contract eerder dit jaar, vanwege een blessure, ontbinden. Eind november 2019 liep Janmaat een zware knieblessure op en sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.

'Ik zal niet alle dagen meetrainen', vervolgt Janmaat. 'Ik heb een goed gesprek met Martin Jol gehad. We hebben nog niet gesproken over contracten of financiën. Ik ga niet meetrainen om niets natuurlijk, maar er zijn geen verwachtingen naar elkaar. Dat is fijn. Ik ga lekker meetrainen en mijn best doen. Misschien kan ik wat jonge jongens helpen en tips geven.'

Bijna fit

Janmaat traint momenteel met een personal-trainer in Almere. 'Ik ben best ver in mijn herstel. Ik zit in de laatste fase. Ik ben welkom en dat vind ik fijn om te horen.'

in 2015 bezocht Bas Muijs namens Omroep West Janmaat in Newcastle. Bekijk hieronder de reportage.