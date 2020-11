Drone uit Delft vliegt op waterstof en stijgt verticaal op: 'Een nieuwe stap'

Onderzoekers van de TU Delft hebben samen met de Kustwacht en de marine een drone ontwikkeld die vliegt op waterstof, uren in de lucht kan blijven én verticaal kan opstijgen en landen. Een drone die al deze eigenschappen combineert, bestond tot nog toe niet, aldus de universiteit uit Delft. Het luchtvaartuig is succesvol getest vanaf een varend schip op zee.

'Hiermee komen ook maritieme toepassingen binnen handbereik en wordt een nieuwe stap genomen in de verduurzaming van de luchtvaart', meldt de TU Delft. Waterstof is een schone brandstof. Machines die erdoor worden aangedreven, stoten geen CO2, stikstof of andere schadelijke stoffen uit.

'Er zijn al drones die op waterstof vliegen, maar die vliegen of heel langzaam, of kunnen niet verticaal landen', aldus de universiteit. Hoe duurzaam het uiteindelijk is, wordt wel mede bepaald door de herkomst van de elektriciteit waarmee de waterstof wordt gemaakt. Eerder ontwikkelde drones op waterstof kunnen niet verticaal landen, of zijn heel langzaam.

Brandstofcel voor extra stoot energie

Drones met elektromotoren zijn heel gangbaar, maar de grotere exemplaren die verticaal kunnen landen en opstijgen, dus recht omhoog of naar beneden, hebben daarnaast vaak fossiele brandstoffen nodig. Verticaal landen en opstijgen kost namelijk zoveel energie dat het de batterij meteen een heel eind leegtrekt.

Om dat probleem op te lossen, hebben de Delftse dronebouwers hun toestel voorzien van een brandstofcel, die waterstof omzet in elektriciteit en de drone zo een extra stoot energie geeft.

Overal landen

'Al met al waren er nog geen drones die op een duurzame manier ver kunnen vliegen en bijna overal kunnen opstijgen en landen', stellen de makers. Ze denken dat hun drone, die 13 kilo weegt en een spanwijdte van 3 meter heeft, onder meer handig is op zee of in dichtbevolkte gebieden.

De drone is volgens de makers ook heel veilig: hij vliegt met twaalf motoren, en kan zelfs bij uitvallen van enkele motoren nog veilig landen op bijvoorbeeld het achterdek van een schip.

'Belooft wat voor de toekomst'

De ervaringen die met het onderzoek zijn opgedaan, kunnen volgens de onderzoekers waardevol zijn voor verdere verduurzaming van de luchtvaart. 'Een van de belangrijkste aspecten van dit onderzoek is dat met waterstof wordt gevlogen', zegt decaan Henri Werij van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU. 'Waterstof wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste kanshebbers om te komen tot een groene, duurzame brandstof voor de luchtvaart.'

'De ontwikkeling van de maritieme drone op waterstof is een onvervalste technische doorbraak. Dat belooft wat voor de toekomst', aldus kapitein-luitenant ter zee Pieter Blank.

