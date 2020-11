Handgranaat achtergelaten bij woning en auto van Voorburger in brand gestoken

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

In de nacht van zondag 11 op maandag 12 oktober even na 4.00 uur wordt een Range Rover in brand gestoken, die staat geparkeerd aan de Raadhuisstraat in Voorburg. De eigenaar van de auto woont om de hoek in een huis aan de Sionsstraat. De brandweer kan niet veel meer doen: de auto raakt zwaar beschadigd.

De volgende ochtend rond 11.15 uur registreren camera’s in de Herenstraat twee mannen. Ze lopen heen en weer door de straat. Vervolgens gaat één van hen rechtsaf de Sionsstraat in. Hij loopt naar het huis van het slachtoffer, legt de granaat voor de deur neer en loopt weer weg.

De verdachten in de Herenstraat | Beeld: Politie

De man die de handgranaat neerlegt | Beeld: Politie

De man die de handgranaat neerlegt | Beeld: Politie

Onderzoek naar motief

De politie doet onderzoek naar het motief van deze incidenten en het verband daartussen. Er worden meerdere scenario’s onderzocht. Wie iets weet of heeft gezien van het in brand steken van de auto en het neerleggen van de handgranaat, wordt gevraagd zich te melden.

Het is niet duidelijk of de mannen die zijn gefilmd tijdens het achterlaten van de handgranaat, ook betrokken zijn bij de brandstichting. Daarom is de politie nog op zoek naar meer bewakingsbeelden van beide incidenten. Dat kunnen ook beelden van een dashcam uit een auto zijn. Beelden uploaden kan via deze link.

De granaat op de stoep van de woning | Foto: Politie

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie?

