Inbreker duidelijk in beeld bij Wateringse kweker

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondag 23 augustus om 7.50 uur komt een rode auto het terrein van het bedrijf aan de Middenzwet in Wateringen op rijden. Even later is een man te zien bij één van de rolluiken. Hij weet binnen te komen door een bovenlichtje open te breken.

De man is goed te zien op de beelden die in het bedrijf zijn gemaakt. Ook buiten is hij gefilmd op het moment dat hij zijn handlanger in de auto wenkt om terug te komen. De man draagt een rode trui, een witte broek en donkere schoenen. Hij heeft kort haar.

De verdachte | Beeld: Politie

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem