Man breekt neus tijdens mishandeling op Scheveningse boulevard

Een getuige heeft een filmpje gemaakt waarop is te zien hoe een 25-jarige man wordt mishandeld op de boulevard van Scheveningen. Hij is door meerdere mannen geschopt en geslagen en heeft daarbij onder andere zijn neus gebroken. Nadat hij bij hen weg wist te komen, kwamen er nog drie mannen achter hem aan. De politie is naar hen op zoek.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is op vrijdag 26 juni met vrienden en collega's naar het Scheveningse strand geweest. Rond 19.00 uur gaat hij weg. Samen met een collega loopt hij naar zijn fiets, die op de Boulevard staat. Daar vlakbij staat een groep van een aantal mannen.

Hij komt er niet zonder problemen langs: één van de mannen stapt naar achteren op het moment dat de 25-jarige man wil passeren. Die kan er niet door en vraagt waarom de man dat doet. Er ontstaat een korte woordenwisseling. 'Het voelde als een soort van disrespect. Ik dacht: ik ga hem toch aanspreken. Het kan toch niet. Ik ging gewoon normaal in gesprek, niet om ruzie te maken. Dat had ik helemaal niet bedacht', vertelt het slachtoffer.

Geschopt en geslagen

Plotseling slaat de man hem met een vuist in zijn gezicht en ook andere mannen uit de groep bemoeien zich er mee. Voor de 25-jarige man het weet, ligt hij op de grond en wordt hij door meerdere mensen geschopt en geslagen. 'De agressiviteit die ik zag, was alsof ik hun iets zwaars had aangedaan. Het was voor hun teveel dat ik die jongen heb aangesproken', zegt hij. 'Ze stonden op me in te trappen. Dat zie je ook op de video.'

Het is druk op de Boulevard en een getuige maakt een filmpje van de situatie. Meerdere mensen grijpen in en proberen de boel te sussen. Het slachtoffer kan opstaan en wordt door omstanders weggehaald bij zijn belagers. Maar die komen achter hem aan: één van hen deelt een karatetrap uit, een ander probeert de man nog te slaan.

'Ik wil dit nooit meer ervaren'

Uiteindelijk gaat de groep mannen er vandoor. Het slachtoffer blijft gewond en geschrokken achter. Onder andere zijn neus is gebroken. 'Aan één kant kan ik helemaal geen adem halen. Ik heb er vooral last van als ik ga slapen. Ik hoop dat ik over een paar maanden geopereerd kan worden.' Daarnaast heeft de man schaafwonden, blauwe plekken en kneuzingen opgelopen. 'Mijn ogen waren drie dagen helemaal rood. Dat had ik nog nooit gezien, ik was er super bang van', zegt de 25-jarige man.

'Voor de rest is het de angst die ik heb ervaren', vervolgt het slachtoffer. 'Ik ben sinds die dag niet meer naar Scheveningen geweest. Ik wilde ook niet meer. Ik ga echt niet meer naar de boulevard. De les die ik heb geleerd: volgende keer bemoei ik me nergens meer mee. Ik wil dit nooit meer ervaren. Niemand toch?'

Drie mannen in beeld

De drie mannen die achter het slachtoffer aankomen als hij van hen is weggelopen, zijn duidelijk te zien. Naar hen is de politie op zoek. Ze zijn alle drie betrokken bij de mishandeling. Ook komt de recherche nog graag in contact met mensen die ook foto's of filmpjes hebben gemaakt, en naar mensen die getuige waren en kunnen vertellen wat er precies gebeurde.

